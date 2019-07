L’Italia torna a festeggiare con la pastasciutta antifascista

Hockey prato femminile - Europei Pool B 2019 : le convocate delL’Italia. Torna a disposizione Federica Carta : Alcuni ritorni importanti, pochi cambi, ovviamente la rosa resta quella vista e rivista nei vari appuntamenti internazionali. La Nazionale femminile di Hockey su prato è pronta a volare a Glasgow (Scozia), dove affronterà l’Europeo di Pool B: appuntamento importante sia per testarsi in vista degli spareggi olimpici, sia per tentare l’assalto alla massima serie continentale. La squadra di Roberto Carta è prontissima alla sfida al ...

Lecce - Tachtsidis : “Lasciare L’Italia fu una mia scelta - ma sono tornato perché c’è un progetto interessante” : “Ho accettato l’offerta del Lecce perché il mio obiettivo era quello di tornare in Serie A assieme ai miei compagni. Siamo riusciti ad ottenere questo traguardo, ma siamo consapevoli che ora servirà molto di più per mantenere quello che ci siamo guadagnati sul campo“. Queste le parole del centrocampista del Lecce Panagiotis Tachtsidis, arrivato in giallorosso lo scorso gennaio e tra i trascinatori dei pugliesi alla ...

Allerta Meteo - fiondata fredda sulL’Italia in piena estate : il maltempo si concentra al Sud - nubifragi - tornado e grandine nelle prossime 36 ore [MAPPE] : Nel bel mezzo dell’estate, l’Italia è piombata in… autunno! Fa freddo e imperversa il maltempo su gran parte del Paese nel giorno del giro di boa della stagione estiva giunta oggi esattamente a metà, tanto che è tornata persino la neve sulle Alpi. Ma i fenomeni Meteo più estremi si verificheranno nelle prossime 36 ore al Sud, in modo particolare in Calabria e Sicilia. E’ altissimo il rischio che si possano ripetere nelle ...

Allerta Meteo - L’Italia si prepara a un weekend di forte maltempo : attenzione a grandine e tornado [MAPPE] : Allerta Meteo – L’Italia si appresta a vivere un altro pesante weekend di maltempo, dopo i fenomeni estremi che nei giorni scorsi hanno flagellato gran parte del Paese. Le temperature sono sensibilmente diminuite, rientrando su valori gradevoli nelle ore diurne e freschi in quelle notturne. Spiccano, tra le minime odierne, i +13°C di Aosta, i +14°C di Vicenza, L’Aquila e Avezzano, i +16°C di Udine e Cosenza, i +17°C di Lecce, ...

Nel 2018 torna a crescere il deficit commerciale delL’Italia rispetto alla Cina : Nel 2018 il deficit commerciale dell’Italia nei confronti della Cina è aumentato di 12,5 miliardi di dollari, dopo una lieve riduzione registrata negli anni precedenti (8,86 miliardi rispetto ai...

L’Italia del softball torna sul tetto d’Europa : la favola azzurra a 4 anni dall’ultimo successo : Europeo softball: l’Italia sul tetto d’Europa a 4 anni dall’ultimo successo L’Italia torna sul tetto d’Europa a 4 anni di distanza dall’ultimo successo (Rosmalen 2015) e porta il suo bottino di allori continentali a 11, diventando lo sport di squadra italiano più titolato di sempre e distanziando nuovamente le storiche rivali dell’Olanda, ferme a quota 10, che in finale possono solo inchinarsi di fronte alla forza ...

Previsioni meteo 5 luglio - torna il gran caldo : weekend di sole sulL’Italia : Fine settimana all'insegna del caldo per gli italiani. Le Previsioni meteo del 5 luglio indicano una ripresa dell'alta pressione di origine africana sull'Italia con conseguente aumento della stabilità e risalita delle temperature da nord a sud. I valori supereranno la media con picchi vicini ai 40 gradi.

Istat - in 157mila via dalL’Italia nel 2018. Crescono expat che tornano dall’estero : L’Istat aveva già parlato della fuga degli italiani all’estero nella relazione annuale e ora nel dossier sul bilancio demografico affronta il tema del saldo migratorio. Nel 2008 le persone che hanno lasciato il nostro Paese sono state quasi 157mila, con un aumento di 2mila unità rispetto al 2017. Le iscrizioni in anagrafe dall’estero si sono ridotte da quasi 500mila del 2008 a 332mila del 2018 mentre le cancellazioni dall’anagrafe ...

Softball - Europei 2019 : L’Italia torna sul treno della vittoria - Francia battuta 7-0. Stasera la Grecia : Dopo lo stop di ieri imposto dall’Olanda, torna alla vittoria l’Italia nella seconda fase degli Europei di Softball. Le azzurre battono la Francia con il punteggio di 7-0, e questa sera, alle 20:15, torneranno in campo contro la Grecia per staccare il pass per la terza e decisiva fase, quella in cui si dovrà andare a caccia dell’ingresso nella finale di sabato. Si comincia subito con due buone notizie: una è la presenza di ...

Carola Rackete torna libera - Salvini : “Sentenze così vanno contro L’Italia. Finché farò il ministro io non mollo” : “Finché sarò ministro dell’Interno io vado avanti, non mollo, sentenze come queste vanno contro l’Italia mi impongono di lavorare ancora di più”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini in una diretta Facebook. L'articolo Carola Rackete torna libera, Salvini: “Sentenze così vanno contro l’Italia. Finché farò il ministro io non mollo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Berlusconi torna a Strasburgo a 82 anni è l’eurodeputato più anziano : “Rappresento L’Italia” : Silvio Berlusconi torna all’europarlamento ed è l’eurodeputato più anziano con i suoi 82 anni A 82 anni, il Cavaliere è l’eurodeputato più anziano. La più giovane dei 748 eletti è la danese Kira Marie Peter-Hansen (21 anni). “Molti colleghi deputati hanno voluto fare una foto con me. Grazie per l’accoglienza!”, ha scritto il leader di … Continue reading Berlusconi torna a Strasburgo a 82 anni è ...

La Serie A torna di moda : i big cercano L’Italia : Quello che inizia oggi sembra “una promettente abbuffata di calciomercato internazionale”, scrive il Messaggero. La Serie A diventa meta appetibile per gli stranieri, che scelgono Juventus, Napoli, Milan e Inter. “Ad un anno di distanza dallo sbarco di CR7, il campionato italiano si conferma così affascinante anche per i giocatori più richiesti sul calciomercato”. La Juventus si accaparra Rabiot, sbarcato ieri a Torino. ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 26 giugno. Doppietta nel tiro con l’arco - L’Italia vola nel medagliere! Torna in corsa anche il beach soccer. Fiori sul podio nella boxe : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 20.45 boxe – E’ SEMIFINALE PER SIMONE Fiori! L’azzurro supera 5-0 lo slovacco Strnisko ed è il quinto pugile azzurro a raggiungere le semifinali e quindi il podio! 20.31 boxe – I primi due semifinalisti della categoria -81 kg sono il britannico Whittaker che batte 4-1 il tedesco Abu Lubdeh (Ger) e l’armeno Nersesyan che hanno ...