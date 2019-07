Perché Di Maio si è dovuto inventare il Mandato Zero per gli eletti M5s

Luigi Di Maio - il complotto contro il governo : "Perché un certo sistema vuole farci cadere" : Il complotto è nel dna dei grillini. Già, vedono complotti da tutte le parti. E l'ultimo viene "sventolato" da Luigi Di Maio su Facebook. Il capo politico, facendo il punto sulle tensioni che attraversano il governo, afferma di aver compreso cosa stia accadendo. Roba da complottisti. "Buongiorno a t

Risparmi da spread per stop al bollo auto : Perché l’idea di Di Maio non funziona : Eliminare o ridurre il bollo auto si può, ma occorre individuare coperture certe. L’annuncio a “Uno mattina” del vice premier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio (utilizzare...

Luigi Di Maio - Renato Farina : "Ecco chi è davvero e Perché Matteo Salvini ora deve scaricarlo" : Di Maio a chi somiglia? Ma certo, a Giuda. Un Giuda minore, analfabeta, e perciò più protervo. Non gli bastano i trenta denari. Capisce che questa è l' occasione per ribaltare i rapporti di forza con l' alleato. È convinto di tenere Matteo Salvini sotto scacco per la faccenda russa, e lo prende per

Matteo Salvini "sotto botta" - Luigi Di Maio lancia il siluro M5s : "Perché la Lega non farà cadere il governo" : Il caso Savoini-Russia porta a Matteo Salvini non solo una vagonata di paginate (scomode) di giornali, ma pure le pugnalate di Luigi Di Maio. "Troppe bugie, troppe giravolte: questa storia mi ricorda quella di Arata. Anche in quel caso Salvini diceva di non conoscerlo, poi uscì che aveva collaborato

Perché Di Maio non conosce lo stato di diritto : Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Nel caso in esame non c’è neanche la dignità del lupo ma solo il vizio. Ci riferiamo a Luigi Di Maio, che appare sempre più una sorta di guappo paesano dedito all’intimidazione parlando “in pulito” (licenza napoletana) ma con congiuntivi che ballano di continuo

Perché Di Maio dice no alla proroga Alitalia - cresce l'opzione 5° socio : Giù la maschera. Se Atlantia in primis o anche gli altri pretendenti vogliono partecipare al consorzio per il rilancio dell'Alitalia devono presentare le proprie offerta entro le 18 di domenica sera (è la deadline fissata dall'advisor di Fs Mediobanca), in modo da consentire al Cda del gruppo ferroviario guidato da Gianfranco Battisti Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini in soccorso del leghista ad honorem Luigi Di Maio : "Perché dobbiamo aiutarlo" : Nel suo ultimo retroscena, Augusto Minzolini lo definisce "leghista ad honorem". Si riferisce a Luigi Di Maio, il capo politico M5s, al centro dell'articolo del Minzo pubblicato su Il Giornale. Il ragionamento è quello che il giornalista sostiene da tempo: non ci sarà alcuna crisi di governo perché

Alessandro Di Battista come Luigi Di Maio - Filippo Facci : retroscena - Perché è finito anche lui : Luigi Di Maio sta ufficialmente esplodendo. Ieri il Fatto Quotidiano (il giornale più grillino che c'è) ha aperto la sua prima pagina col titolone «5Stelle, riesplode la guerra» e ha lasciato più dubbi che certezze su che cosa siano i 5Stelle, su che cosa sia riesploso e su che cosa sia una guerra.

Roma : Di Maio - ‘Raggi attaccata Perché mai piegata a sistema potere’ : Roma, 8 lug. (AdnKronos) – “Il MoVimento 5 Stelle e Virginia Raggi sono un corpo unico e sono un corpo estraneo per quel sistema che in passato si è permesso di lucrare sulla pelle dei Romani per anni, prelevando dalle loro tasche per tutelare sempre e solo sè stesso”. Lo scrive Luigi Di Maio su Fb. “Quel sistema di potere che ha messo in ginocchio Roma vorrebbe ora togliersi di mezzo la sindaca del MoVimento, ...

Vittorio Feltri - informazioni privilegiate : Perché Matteo Salvini non scarica Luigi Di Maio : La Lega nei sondaggi è cresciuta ulteriormente, sfiorando anzi superando il 38 per cento, un primato dai tempi della Democrazia cristiana. Un successo di queste proporzioni non lo raggiunse nemmeno Berlusconi nei tempi migliori. Ciononostante molta gente si domanda perché Salvini non spinga per lo s

Di Maio teme la fronda sudista M5S Ecco Perché l'autonomia non passa : Luigi Di Maio non controlla tutti i suoi parlamentari, in particolare molti eletti al Centro-Sud, e teme fortemente la caduta del governo. Ecco il vero motivo dei continui rinvii sull'autonomia regionale. Mercoledì sera durante il vertice a Palazzo Chigi c'è stato l'ennesimo... Segui su affaritaliani.it

Perché Luigi Di Maio non vuole saperne nulla di Olimpiadi : Ogni settimana in esclusiva sull'Espresso una striscia dedicata alla politia dalla matita di Marco "Makkox" D'Ambrosio

Matteo Salvini - retroscena-CdM : "Perché Luigi Di Maio ha disertato" - un gravissimo sospetto : Matteo Salvini è fuggito in anticipo dal Consiglio dei Ministri tenutosi lunedì primo luglio. All'incontro il grande assente è stato però Luigi Di Maio, che sembra aver fatto infuriare il ministro dell'Interno più del dovuto. L'appuntamento sarebbe stato non solo uno scontro formale tra i due alleat

Alessandro Di Battista : "Ho rinviato i viaggi Perché temo la crisi - anche se Salvini e Di Maio dicono di no" : "Ho posticipato i progetti all'estero perché temo la crisi", Alessandro Di Battista spera nella caduta del governo, d'altronde lo abbiamo capito: sono settimane che la chiama. "L'alleanza di governo con la Lega era l'unica possibile, oggi come allora il Movimento non aveva alternative". Alla present