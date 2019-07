Morto Borrelli, guidò pool Mani Pulite

E'a Milano Francesco Saverio, ex capo deldied ex procuratore generale del capoluogo lombardo. Aveva 89 anni. Era ricoverato da un paio di settimane., nato a Napoli il 12 aprile 1930, ha indossato la toga per 47 anni. Laureatosi in Legge con una tesi su Sentimento e sentenza", relatore Piero Calamandrei, entrò in magistratura nel 1955 come giudice civile. Poi passò al penale. Diventato noto ai tempi di, dal 1999 al 2002 è stato procuratore generale.(Di sabato 20 luglio 2019)