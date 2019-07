Mauro Coruzzi a Io e Te Diaco | “Non voglio parlare di questo!”

lanostratv

(Di venerdì 19 luglio 2019) Pierluigia Io e Te: “Nondi diete e operazioni” Ultima puntata di Io e Te di questa settimana di luglio. Pierluigiha voluto ricordare in apertura la morte di Luciano De Crescenzo, scomparso ieri. L’Italia perde un altro intellettuale dopo Andrea Camilleri. Detto questo, the show must go on e il conduttore ha presentato in studioche si è raccontato in una lunga intervista. Uomo di televisione che, creando l’identità di Platinette, ha potuto vivere non una bensi due esistenze. Oltre che di musica e spettacolo in generale non si poteva non toccare l’argomento cucina, ma Pierluigiè stato piuttosto chiaro: “Nondi questo! Di diete o operazioni…”.ha spiegato la ricetta de ‘La vecchia’ (una sorta di peperonata) salvo poi dicendo che ...

