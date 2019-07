USA | Cape Cod affronta la grande minaccia degli squali bianchi GALLERY

Staminali USA te per creare follicoli di capelli - crescono illimitatamente : Creati in laboratorio capelli dall’aspetto naturale, che crescono attraverso la pelle utilizzando cellule Staminali pluripotenti indotte umane (iPsc). A ottenere l’importante risultato scientifico, che potrebbe rivoluzionare il settore della tricologia, è un team del Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute (Usa), che ne ha parlato al meeting annuale dell’International Society for Stem Cell Research, ricevendo un ...

USA - la strana storia di dottor Donald e mister Trump che vi farà rizzare i capelli : Dieci minuti, 600 fatali secondi. Tanto, o meglio, tanto poco è stato, non più di qualche giorno fa, il lasso di tempo che ha separato il mondo da un’operazione militare – il bombardamento per rappresaglia di alcune località iraniane – che minacciava di far di nuovamente esplodere la polveriera mediorientale. E se così non è stato è solo perché – mentre, come in un film di James Bond, le lancette dell’orologio correvano, in un ...