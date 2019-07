Spread | in nove mesi recuperati 150 punti 

agi

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Sono 150 i puntidallotra Btp italiani e omologhi Bund tedeschi dal 20mbre scorso, vigilia della bocciatura della manovra di bilancio italiana a Bruxelles, a oggi. Quel giorno il differenziale schizzò in chiusura fino a 326 punti, per un rendimento del 3,61%. In settela distanza tra i titoli italiani e quelli di Berlino si è ridotta a 185 punti per un tasso dei Buoni del Tesoro tricolore sotto l'1,60%. Con gran sollievo di conti pubblici e bilanci bancari. Il rapporto tra maggioranza giallo-verde e i mercati si era mostrato problematico sin da subito. Il 5 marzo 2018, primo giorno di Borse aperte dopo le elezioni, losi attestò a 137 punti. Ma il timore che l'alleanza che si stava formando potesse spingere l'Italia fuori dall'euro accese la tensione. Il 29 maggio il differenziale volava così oltre la soglia dei 300 punti. L'effettiva ...

