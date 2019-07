Windows e l’interfaccia volume & media

surface-phone

(Di lunedì 15 luglio 2019) Alcuni sviluppatori indipendenti hanno discusso deldeldi10 criticando il design obsoleto e la bassa funzionalità.Control Con il lancio di8 sono state varie le aree che hanno subito un restyle, creando una marcata differenza con il suo predecessore. Se da un lato il Metro Design ha riscosso alcuni successi, dall’altro la sua presenza in10 risulta fuori contesto. La particolarità di10 e del suo design risiede nell’adozione del fluent design, ma come ben sappiamo sono varie le aree senza uniformità di stile. Alcuni sviluppatori indipendenti hanno discusso dell’attuale situazione, focalizzando la loro attenzione sule della gestione deiin play. Niels Laute, in uno dei sui tweet, ha criticato l’assenza di un tasto per chiuderequando appare (invece di dover aspettare ...

blackeyes972 : Windows Defender Hub Microsoft ha rilasciato Windows Defender Hub App ed è ora disponibile per il download gratuito… - blackeyes972 : Bash, WSL e Windows Console nuove funzionalità A partire dall'aggiornamento di Windows 10 Creators, WSL è stato pro… - 1985Frensis : @riccardopalombo Ciao Riccardo,ad oggi tu consiglieresti un portatile Windows o Apple (Linux purtroppo non ho idea… -