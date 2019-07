Sequestrato un arsenale da guerra a un gruppo di estrema destra

Sequestrato arsenale da guerra - c’è anche un missile aria-aria : La Digos di Torino ha Sequestrato un autentico arsenale di armi da guerra - tra cui fucili d'assalto automatici di ultima generazione, mitra, pistole e un missile aria-aria (AAM, Air to Air missile) privo di carica esplosiva ma funzionante e in utilizzo alle forze armate del Qatar. L'operazione Matra - dal nome del modello del missile - è stata eseguita in diverse città del Nord Italia. In manette, Fabio Del Bergiolo, ex funzionario doganale ...