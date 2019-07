Sarri alla Juventus | Insigne ribadisce | “E’ stato un tradimento”

Insigne dichiara amore al Napoli : “spero di rimanere qui a vita! E su Sarri alla Juve…” : Insigne dichiara amore al suo Napoli durante il ritiro in vista della nuova stagione di Serie A: le parole dell’attaccante partenopeo E’ iniziato il ritiro del Napoli: i calciatori sono tornati a lavorare in vista della nuova stagione di Serie A. Innamoratissimo della sua squadra, Insigne ha dichiarato amore al Napoli oggi a margine dell’allenamento odierno: “sono giovane, mi trovo bene a Napoli e spero di rimanere ...

Klopp schiera Lallana alla Jorginho : “Speriamo che Sarri non lo veda” : “Adam è il tipo di giocatore che può giocare lì, in un ruolo alla Jorginho. Spero che Maurizio Sarri non veda le partite o ci farà un’offerta!”. Questa la battuta del tecnico del Liverpool Jurgen Klopp dopo la prima amichevole stagionale contro il Bradford City che ha paragonato Adam Lallana all’ex calciatore del Chelsea di Sarri. L’influenza del tecnico toscano si è evidentemente avvertita in Premier così che ...

“Sarri potrebbe farci un’offerta” : Klopp esalta Lallana ‘versione Jorginho’ : Il tecnico del Liverpool Campione d’Europa elogia il suo centrocampista, paragonandolo a Jorginho e al ruolo nel Chelsea di Sarri.“powered by Goal”Appena insiediatosi alla Juventus, Maurizio Sarri sta valutando le possibilità per la sua nuova avventura. Sarà curioso vedere in che modo giocherà Madama, sopratutto in mezzo al campo dopo gli anni passati a sfruttare l’abilità di Jorginho. Dal Liverpool un’idea indiretta arriva ...

Juventus - quinto giorno di lavoro : Sarri pensa anche alla tattica : Ieri, in casa Juventus si è dato il bentornato a Cristiano Ronaldo. CR7 ha sostenuto le visite mediche di idoneità e poi è subito sceso in campo per allenarsi con i suoi compagni. Ieri, per la Juve è stata una giornata un po' meno intensa di lavoro e Sarri ha deciso di concedere mezza giornata di libertà ai suoi ragazzi, ma già da stamattina la squadra ha ripreso ad allenarsi a pieno regime. La Juve, oggi, ha svolto una doppia seduta e ...

Juventus - Dybala fondamentale per Sarri : il tecnico cambia ruolo alla Joya : Juventus – Soltanto pochi giorni di lavoro per Maurizio Sarri alla Juventus, ma già tantissime idee che nascono e si affollano nella testa dell’ex allenatore del Chelsea. D’altronde in ogni esperienza avuta, ha sempre portato qualcosa di sé che segnasse una novità assoluta in quella squadra. E sarà così probabilmente anche alla Juventus. Una di queste […] More

Il Sarrismo potrebbe essere il quid che è mancato alla Juve in Europa : Ieri la Juventus si è ritrovata alla Continassa per svolgere la prima seduta di allenamento dell'era Sarri. I giocatori e in generale il pianeta bianconero sono consapevoli che quest'anno avrà un sapore diverso rispetto al quinquennio vincente a marchio Allegri. La dirigenza ha voluto tagliare con il passato, senza cambiare l'obiettivo di vincere tutte le competizioni a cui si partecipa. La storia della Juve affonda le radici in un'anima ...

Juventus - primo allenamento agli ordini di Sarri : la squadra lavora già con la palla : Per i giocatori della Juventus sono terminate le vacanze. Infatti, questa mattina, i bianconeri si sono ritrovati alla Continassa per il raduno estivo. La squadra si è poi spostata al JMedical per sostenere le visite mediche di idoneità. Nella struttura bianconera si sono presentati Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi, Emre Can, Miralem Pjanic, Daniele Rugani, Mario Mandzukic, Joao Cancelo, Sami Khedira, Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain. ...

Ghoulam : “È stato difficile rinunciare alla Coppa D’Africa. Koulibaly migliore in Europa - che coppia con Manolas! Su James e Sarri alla Juve…” : L’intervista di Ghoulam a Sky Sport 24 L’esterno del Napoli, Faouzi Ghoulam è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, ecco quanto ha dichiarato: “E’ stata una scelta molto difficile rinunciare alla Coppa D’Africa, la gente sa quanto ci tenga alla mia nazionale. Però ora le mie sensazioni sul campo qua a Dimaro sono buone. Ho vissuto tanti anni importanti qui a Napoli con giocatori molto carismatici come ...

Juventus - Sarri avrebbe dato ok alla cessione di Joao Cancelo : La Juventus è pronta ad iniziare la preparazione estiva, ma la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di quei giocatori funzionali al gioco di Maurizio Sarri. Oltre agli arrivi, però, la dirigenza bianconera deve necessariamente cedere qualche pezzo pregiato sul mercato, anche per sistemare i conti della società: i probabili indiziati a lasciare Torino sono Perin, Joao Cancelo, Matuidi, Khedira, Higuain e Mandzukic. ...

A tutto Ancelotti - da Icardi all’arrivo di Sarri alla Juventus : “nessuno se lo aspettava - ma questo è professionismo! E su Conte…” : Ancelotti pronto per la nuova stagione: le parole dell’allenatore del Napoli dalla conferenza stampa di Dimaro E’ tempo di raduni e conferenze stampa: in vista della nuova stagione di Serie A le squadre italiane di calcio iniziano il loro duro lavoro per non farsi cogliere impreparate all’esordio. A Dimaro si è presentato oggi un Carlo Ancelotti con le idee chiare: “sono convinto che quest’anno avremo un ...

Ancelotti : “Da Insigne mi aspetto atteggiamento da capitano. Il Napoli non ha l’acqua alla gola. Sarri alla Juventus? Questo è il professionismo” : “Cosa mi aspetto da questa stagione? siamo una delle squadre che non ha cambiato nulla, forse l’unica. Vi posso dire che sarà un Napoli in linea con quello che è stato l’anno scorso però vogliamo fare però meglio. Non è stato fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità, c’è rammarico soprattutto per la seconda parte di stagione e per quello vogliamo ripartire dalle sensazioni positive avute sul finale. Per Questo ...

Juventus - De Ligt avrebbe chiamato Sarri : il tecnico colpito dalla mentalità del ragazzo : Per la Juventus questi sono giorni di lavoro e di attesa. Infatti, i bianconeri stanno continuando a trattare per arrivare a Matthijs De Ligt e stanno aspettando il sì definitivo dell'Ajax. Intanto l'olandese avrebbe scelto la Juve e su questo sembrano non esserci più dubbi, tanto che il difensore classe '99 avrebbe telefonato a Maurizio Sarri. Dunque De Ligt avrebbe voluto contattare il tecnico toscano per iniziare a capire quale sarà il gioco ...

De Ligt alla Juventus : spunta una telefonata a Sarri : Matthijs De Ligt ha chiamato Maurizio Sarri in persona: vuole capire come giocherà la Juventus. Ulteriore segnale di vicinanza…“powered by Goal”Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, c’è un ulteriore segnale che fa capire la vicinanza tra De Ligt e la Juventus. Il difensore olandese ha chiamato direttamente Maurizio Sarri, per capire come vuole far giocare la Vecchia Signora.Sicuramente si tratta di un segnale da ...

Albiol : “Bisogna approfittare di Sarri alla Juve. All’inizio finirà per concedere qualcosa” : Albiol lascia Napoli. Direzione Villareal. Ieri la partenza è stata ufficializzata, sia dal club spagnolo che dal Napoli e ci sono state alcune anticipazioni delle parole di addio del difensore. Oggi il Corriere dello Sport pubblica una lunga intervista all’ex centrale del Napoli. Sono tanti gli argomenti di cui parla. Innanzitutto esclude che con la partenza di Hamsik e adesso la sua si chiuda un ciclo, anzi. Il Napoli è per lui una ...