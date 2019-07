Molestie sessuali sul lavoro | vittima una donna su due

Abusi - Vaticano toglie immunità al Nunzio Francia/ Luigi Ventura - "Molestie sessuali" : Abusi e molestie sessuali, il Vaticano toglie l'immunità al Nunzio Apostolico di Francia Mons.Luigi Ventura. Il caso controverso di Parigi

Kevin Spacey - Molestie sessuali : giovane ritira accuse/ Il mistero del telefonino e.. : Kevin Spacey, William Little ritira accuse di molestie sessuali. Cade procedimento civile, ma potrebbe accadere lo stesso all'indagine penale.

Kevin Spacey - giovane accusatore ritira la denuncia di Molestie sessuali contro l’attore : Uno dei giovani accusatori di Kevin Spacey ha deciso di ritirare “volontariamente” l’accusa di molestie sessuali rivolta all’attore. Una decisione arrivata prima di una nuova udienza della causa civile potenzialmente difficile per l’accusa. Questo “ritiro volontario”, senza specificare la motivazione, è stato registrato al tribunale di Nantucket Island, in Massachusetts, dove la presunta violenza si è ...

Un uomo che aveva denunciato Kevin Spacey per Molestie sessuali ha rinunciato alla richiesta di risarcimento danni : Un uomo che aveva denunciato l’attore Kevin Spacey per averlo molestato sessualmente nel 2016 in un bar a Nantucket, in Massachusetts, ha rinunciato alla richiesta di risarcimento danni contro di lui. Il suo avvocato non ha dato spiegazioni per la

L’Egitto fa dietrofront - reintegrato Warda dopo l’esclusione per accuse di Molestie sessuali : L’Egitto fa dietrofront. dopo aver escluso il centrocampista Amr Warda in seguito alle accuse di molestie sessuali, la Federazione ha deciso di reintegrarlo su richiesta dei suoi compagni di squadra. Il calciatore era stato mandato via prima della vittoria per 2-0 di mercoledì sul Congo in seguito alla pubblicazione, da parte di alcune donne, di screenshot e video espliciti attribuiti all’egiziano. Il presidente della FA ...

Warda (Egitto) accusato per Molestie sessuali : Salah prende le sue difese : Ieri la notizia aveva fatto molto rumore: il calciatore egiziano Amr Warda è stato mandato via dalla sua nazionale dopo le accuse di molestie sessuali emerse sui social ad inizio settimana. Alcune donne hanno postato screenshot e testimonianze di suoi presunti commenti osceni. Warda, che poi si è scusato in un video su Facebook (“Prometto che non farò nulla per disturbare gli altri“, ha detto), non è nuovo a queste cose. Nel ...

Le notizie del giorno – Doppio shock nel mondo del calcio - calciatore accusato di omicidio ed altre pesanti accuse di Molestie sessuali : Le notizie del giorno – Dramma nel mondo del calcio nelle ultime ore, una notizia che ha sconvolto tutti. Nel dettaglio il calciatore del Porto Joao Maleck, 20enne messicano che nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Siviglia Atletico è accusato di omicidio colposo. L’attaccante durante la vacanza Guadalajara ha provocato un incidente stradale in cui è morta una coppia, sposata da poco di 26 e 35 anni. (LA NOTIZIA NEL ...

Roy Moore - il controverso Repubblicano dell’Alabama che era stato accusato di Molestie sessuali - ha detto che si ricandiderà per il Senato : Roy Moore, il controverso politico Repubblicano dell’Alabama che era stato accusato di molestie sessuali, ha detto che si ricandiderà per il Senato alle elezioni del 2020. Nel 2017, Moore – un settantenne ex giudice con posizioni da fanatico religioso – aveva

L’incubo di Amira in Libano : “Molestie sessuali continue - ho paura di essere violentata” : In Libano, le giovani profughe siriane vivono con la paura di essere violentate. Per evitare il pericolo di subire abusi sessuali o sequestri, i genitori preferiscono non far uscire di casa le loro figlie o le danno in sposa quando sono ancora delle bambine. E' quanto emerge da un rapporto pubblicato dalla Ong Plan International in vista della Giornata mondiale del Rifugiato che si celebra il 20 giugno.

California - vicesceriffo accusata di Molestie sessuali su minore : Si tratta di una donna di 44 anni che avrebbe molestato un ragazzino di 16. Il minore sarebbe stato costretto ad avere rapporti orali e anali. È accusata di abuso di minore, molestie e copulazione orale, Shauna Bishop, la vicesceriffo 44enne Californiana finita sotto processo per aver più volte abusato sessualmente di un ragazzino di 16 anni.--La donna ha ammesso di aver avuto rapporti con il minore e sarà processata. Al ...

Due dirigenti di una compagnia dei Lloyd’s di Londra si sono dimessi dopo essere stati accusati di Molestie sessuali : Due dirigenti della Tokio Marine Klin (TMK), un’importante compagnia assicurativa dei Lloyd’s di Londra, la storica corporazione britannica di assicurazioni, si sono dimessi dopo essere stati accusati di molestie sessuali. Bloomberg riferisce che il primo durante una festa per gli impiegati di

Il boss di Unity John Riccitiello è stato accusato di Molestie sessuali ai danni di un'ex dirigente : Il CEO di Unity John Riccitiello è stato accusato di molestie sessuali e licenziamento senza giusta causa da parte di un ex dirigente.Come riporta Polygon, Anne Evans, ex director senior di Unity, ha presentato la causa mercoledì. La causa sostiene che durante il suo periodo in Unity, Evans ha osservato che il posto di lavoro era altamente sessualizzato. L'amministratore delegato della compagnia, John Riccitiello, e altri uomini in posizioni ...

Maresciallo sotto inchiesta per Molestie sessuali su 3 soldatesse : Federico Garau I fatti si sarebbero svolti fra il 2017 ed il 2018: il capo-plotone avrebbe approfittato degli allenamenti di sci per palpeggiare e baciare le ragazze. sotto inchiesta anche due ufficiali, che avrebbero cercato di coprire la vicenda È finito sotto inchiesta un Maresciallo capo-plotone della brigata alpina Taurinense, accusato di avere commesso molestie sessuali nei confronti di tre donne soldato e di avere reso oggetto ...

Maresciallo sotto inchiesta per Molestie sessuali su 3 soldatesse : I fatti si sarebbero svolti fra il 2017 ed il 2018: il capo-plotone avrebbe approfittato degli allenamenti di sci per palpeggiare e baciare le ragazze. sotto inchiesta anche due ufficiali, che avrebbero cercato di coprire la vicenda Federico Garau ?