caffeinamagazine

(Di lunedì 15 luglio 2019) Paurosanella giornata di lunedì, 15 luglio 2019, ad Avola, cittadina del libero consorzio comunale di Siracusa, in Sicilia. Nel pomeriggio un violento temporale in pochi minuti si è abbattuto sulla città riversando al suolo una enorme quantità di acqua che ha trasformato lein veri e propri torrenti. Allagati scantinati e sottopassi in diverse zone della città, con gravi disagi alla circolazione e alla popolazione locale. Nel giro di una decina di minuti, l’acqua ha trascinato via ogni cosa, comprese alcune vetture parcheggiate in strada,mostrano le immagini della macchina bianca che, in zona borgo vecchio, è stata trascinata dalla forza delle acque fino alla spiaggia creando il panico quando ha scavalcato la banchina che costeggia la vecchia tonnara ed è finita in. Le immagini hanno fatto il giro di tutti i telegiornali, ma per fortuna al suo ...

Noovyis : (Maltempo, bomba d’acqua: allagamenti, strade come fiumi e auto trascinate in mare) Playhitmusic -… - pier_mary : Maltempo, disastro nella Sicilia orientale: città sott'acqua da Acireale ad Avola, enorme tornado nel mare di Noto… - zazoomblog : Bomba dacqua su Avola: maltempo in Sicilia- Video Fiat Panda trascinata in mare - #Bomba #dacqua #Avola: #maltempo -