Zingaretti all' assemblea nazionale | Mai un modello Salvini per il Pd

Lega : Zingaretti - ‘Conte riferisca su tradimento Ue e alleanza atlantica’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Io non so se esistono fondi neri della Russia per la Lega. Su questo indagheranno le Procure. Ma nell’audio c’è qualcosa di gravissimo. Il racconto delle intenzioni della Lega e dei suoi alleati europei di superare le relazioni con Bruxelles e Usa per scegliere Mosca come punto di riferimento. è il tradimento di un alleanza che ha caratterizzato la politica estera italiana dal ...

Rifiuti - tregua Raggi-Zingaretti. Costa : «Roma tornerà alla normalità entro 15 giorni» : Emergenza Rifiuti a Roma. Dopo il vertice di prima mattina al ministero dell'Ambiente, è previsto a palazzo Chigi un vertice tra il premier Giuseppe Conte e il sindaco di Roma, Virginia...

Rifiuti a Roma - Zingaretti : "Finalmente parte il piano di raccolta" | Dalla Raggi appello ai cittadini : "Fate la differenziata" : Il sindaco di Roma ha ribadito la disponibilità di tutti gli attori coinvolti per "evitare gli errori del passato".

Roma - vertice al Ministero con Zingaretti - Raggi e Costa : “Ora rifiuti all’estero - poi il via a nuovi impianti” : “Basta cercare le responsabilità, dobbiamo guardare avanti. Abbiamo trovato soluzioni”. Così il ministro all’Ambiente, Sergio Costa, al termine del vertice al Ministero con la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti. Dopo giorni di tensioni e polemiche incrociate, ora i vari enti cercano un’azione comune. Ma, come precisa Costa, “in attesa di nuovi impianti”, la ...

Pd : Morani - ‘Zingaretti allergico a vocazione maggioritaria’ : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Sulla modifica dello Statuto bisogna riflettere e occorre farlo con la nostra base. La maggioranza del partito è per il superamento della vocazione maggioritaria che sta nella coincidenza segretario- candidato premier? Lo dicano esplicitamente. Sia chiaro però che per noi diventa assolutamente necessario che la premiership passi dalle primarie. E l’obiezione del sistema proporzionale fa ...

I cinque fallimenti del governo gialloverde secondo Nicola Zingaretti : "Il governo e Salvini continuano a inanellare sconfitte che portano sempre più alla paralisi". Lo scrive su Huffington post il segretario Pd, Nicola Zingaretti, che elenca quelli che a suo avviso sono gli errori dell'esecutivo. "1) Avevano preannunciato fuoco e fiamme dopo le europee con la conquista dell'Europa. Hanno sbagliato tutto. L'Italia è isolata. Hanno detto no a Timmermans il candidato che di ...

Expo : M5S all'attacco - Sala condannato del giorno - Zingaretti lo farà dimettere? : Roma, 5 lug. (AdnKronos) - "Oggi il 'condannato del giorno nel Pd' è.... il sindaco di Milano, Beppe Sala! Sembra una lotteria, invece è la triste realtà. Ormai abbiamo perso il conto di tutti gli indagati e condannati del Partito democratico. L’ultimo, in ordine temporale, è Sala, importante espone

“Zingaretti scelga : o Vassallo - o De Luca e Alfieri” : “Sono passati nove anni dalla morte di mio fratello, nove anni di sofferenza enorme, che lo squallore umano che ho trovato nel Pd in Campania non ha fatto altro che accrescere”. Dario Vassallo è quasi stupito del clamore che ha suscitato la sua richiesta rivolta a Nicola Zingaretti di togliere il nome di suo fratello da tutti i circoli dem, che a lui sono stati intitolati in questi anni. La sua voce è mite, più ...

Zingaretti alla sua nuova squadra : “Prepariamoci al voto" : I tasselli del puzzle di Nicola Zingaretti stanno iniziando ad andare ciascuno al proprio posto. Con la prima riunione della segreteria nazionale di questo pomeriggio, durata oltre tre ore, inizia infatti la terza fase dell’azione del leader dem, la più lunga e complessa: dare una nuova identità programmatica e organizzativa al Pd.Quello di Zingaretti è stato fin qui un lavoro lento e metodico, forse troppo per un ...

Pd - Corallo : “Zingaretti? Qualsiasi segretario è ostaggio dei capicorrente locali. Il partito lo governa Franceschini” : “Il Pd di Zingaretti? La maggioranza è sempre la stessa, ‘sto partito lo governa Franceschini alla fine“. Sono le parole di Dario Corallo, il giovane esponente del Pd che si candidò nella prima fase delle primarie dem e balzato agli onori delle cronache per le sue critiche alle modalità comunicative del medico Roberto Burioni e dei suoi follower. Pd, Corallo: “Sondaggi positivi? Non credo, possono essere stati ...

Maturità - la prima prova : da Zingaretti a Dalla Chiesa - spunta anche Gino Bartoli : Oggi, mercoledì 19 giugno, il giorno della prima prova della Maturità. Spazio, dunque, alle tracce scelte per il 2019: è Giuseppe Ungaretti con la poesia Il porto sepolto l’autore uscito per il tema di Italiano. Secondo quanto si apprende ci sarebbe tra le tracce anche una riflessione su l'Eredità d

Direzione PD - Zingaretti fa un appello all'unità : Questa mattina si è aperta la Direzione del PD con la relazione del segretario Nicola Zingaretti. Nei sette minuti a sua disposizione (come per tutti gli altri partecipanti), il governatore del Lazio ha fatto un appello all'unità, che arriva proprio all'indomani delle dichiarazioni di Ettore Rosato, il renziano che ha chiesto ai giornalisti di non fagli difendere il PD di Zingaretti e che ha sottolineato che non c'è una vera ...