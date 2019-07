Pitbull ucciso da un poliziotto | il video in rete

ilfogliettone

(Di sabato 13 luglio 2019) In unripreso da un balcone e diffuso dalla Lega Nazionale per la difesa del cane (Lndc) si vede il momento in cui unesplode due colpi di arma da fuoco contro una Napoli. La polizia era venuta a consegnare una notifica a un uomo agli arresti domiciliari, che nelle immagini è a torso nudo, quando il suoha morso uno degli agenti a una gamba e un collega gli ha sparato un primo colpo con l'intenzione di difenderlo, ferendo l'animale, e poi un secondo colpo per fermare il cane. La polizia ha tentato anche di soccorrere l'animale trasportandolo da un veterinario, ma ilè morto.

rinaldosidoli : Quanto accaduto a Napoli è di una gravità inaudita. La Questura deve rispondere sul comportamento del poliziotto ch… - elisacortese1 : Chiara Graffeo ha lanciato una petizione su - maelmale : RT @rinaldosidoli: Quanto accaduto a Napoli è di una gravità inaudita. La Questura deve rispondere sul comportamento del poliziotto che ha… -