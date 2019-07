Pietro Bartolo | Carola spieghi all' Parlamento Ue cosa accade in Italia

huffingtonpost

(Di venerdì 12 luglio 2019) “Non è che ha detto poco: mi ha proprio risposto”. Al telefono per questa intervista con Huffpost,ripensa all’audizione di Ursula von der Leyen mercoledì scorso al gruppo ‘Socialisti & Democratici’ aleuropeo e si sfoga. “Io sono rimasto molto scontento e non ero il solo”, ci dice il neoeletto eurodeputato del Pd, di professione medico a Lampedusa, una vita passata a occuparsi dei migranti sbarcati sull’isola. “Fosse per me voterei no”, sottolinea a proposito del voto dell’aula di Strasburgo martedì prossimo sulla nomina di von der Leyen presidente della Commissione europea. “Ma come gruppo gli abbiamo inviato delle domande. Se non dà risposte concrete su temi come l’immigrazione, l’austerity allora pazienza: voteremo no, siamo in ...

