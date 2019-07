Pierluigi Diaco in diretta s’infuria con le sue ospiti

people24.myblog

(Di venerdì 12 luglio 2019) Il giornalistaal suo programma “Io e Te” sarebbe andato su tutte le furie per un gesto compiuto dalle duein studio durante il talk di fine trasmissione. Si sta parlando di cellulari e dell’uso a volte poco educato che se ne fa durante la vita di tutti i giorni.in studio, la giornalista Vira Carbone e la conduttrice Patrizia Rossetti. A un certo punto squilla il cellulare di Vira Carbone.esterrefatto, chiede spiegazioni e Vira Carbone afferma: «Sì, era in modalità aereo e non capisco come mai sia squillato, forse è la sveglia. L’ho portato in studio per fare una gag spiritosa con te con il cellulare». A quel punto, interviene Patrizia Rossetti: «Anch’io ce l’ho qui spento, volevo fare un selfie con te».s’infuria con entrambe le. «Non ci trovo niente di spiritoso. Siamo a casa mia e trovo maleducatissimo ...

