12 consigli per le offerte sui gadget delle serie tv in attesa del Prime Day di Amazon

Scuola - riparte il concorso per presidi : via libera del consiglio di Stato : Annullata la sentenza del Tar del Lazio: "Deve ritenersi preminente l’interesse pubblico alla tempestiva conclusione della...

Scuola : il concorso per dirigenti scolastici non si ferma - ok dal consiglio di Stato : Riparte il concorso per i presidi della Scuola italiana, sospeso con una sentenza del Tar del Lazio dello scorso 2 luglio. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso effettuato dal Miur consentendo di portare a termine entro l'inizio dell'anno scolastico a settembre le prove per l'assunzione di 2900 dirigenti scolastici. Bussetti: "La Scuola italiana non può aspettare".Continua a leggere

Il magistrato Luca Palamara è stato sospeso dal consiglio Superiore della Magistratura a causa dell’indagine per corruzione che lo riguarda : Il magistrato Luca Palamara, ex consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM, l’organo di autogoverno della Magistratura) ed ex presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), è stato sospeso dal CSM a causa dell’indagine per corruzione in corso contro di lui. La

Concorso per presidi va avanti - il consiglio di Stato accoglie l’appello del Miur. Bussetti : “Ora le assunzioni” : E’ Stato sbloccato il Concorso per il reclutamento di 2050 dirigenti scolastici. Dopo che era Stato annullato dal Tar del Lazio, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Miur e ha dato il suo via libera perché continuino le selezioni. La VI Sezione ha accettato, con due ordinanze gemelle, l’appello cautelare del ministero e ha sospeso, in attesa del merito, la sentenza con la quale il Tar del Lazio aveva annullato il Concorso. La ...

Il consiglio militare del Sudan ha fatto sapere di aver sventato un tentativo di colpo di stato : Il consiglio militare del Sudan ha fatto sapere di aver scoperto e fermato un tentativo di colpo di stato avvenuto pochi giorni dopo che l’esercito e i rappresentanti dei gruppi di opposizione avevano trovato un accordo per formare un governo

Danni da maltempo - Presidente del consiglio regionale : Già avviata procedura per calamità : Pescara - “Ho già dato mandato alle strutture tecniche regionali di attivare tutte le procedure per il riconoscimento dello stato di emergenza e di calamità naturale nei confronti del Governo. Per arginare i Danni causati dalla straordinaria ondata di maltempo, che ha colpito soprattutto la costa, occorrerà tutto il sostegno possibile delle Istituzioni per consentire all’Abruzzo di risollevarsi ancora una volta. E sono certo che ...

Mete e consigli per una vacanza da single con i bambini : Organizzare le vacanze con bambini, se sei un genitore single, potrebbe crearti un po’di ansia, specialmente se è la prima volta. Niente paura però, ci sono Mete perfette per divertirsi insieme. Organizzare il viaggio padre figlia o madre figlia perfetto è facile, basta seguire qualche piccolo consiglio. Se invece preferisci un viaggio tutto organizzato rivolgiti alla tua agenzia di fiducia, spiega loro che cosa cerchi, e aspetta che creino per ...

Sabato Shopping : i consigli per il 13 luglio : ChloreEtro x Luisa WorldBalmainAcchittoHugo x Liam PayneMarzoline x Luisa Via RomaMove Lacoste × GOLF Le FLEUR ReplayNemozenaSiamo quasi arrivati anche alla metà di luglio e la bella stagione ci sta investendo con le sue giornate all’insegna del solleone e dell’afa. Con l’aumento delle temperature si alza anche la voglia di una rinfrescata al guardaroba con un’intensa sessione di Shopping, complici anche i saldi nel pieno ...

Stress al lavoro : tre consigli utili per gestirlo : Scadenze, mille progetti e poco tempo libero, non è facile sopportare la pressione del lavoro: ecco alcune "dritte" per...

Napoli - adesivo di Gesù per coprire la targa dello scooter. Il video del consigliere dei Verdi : “Situazione fuori controllo” : “Ci è stato segnalato un video realizzato in via Argine a Ponticelli in cui si vede una Vespa procedere in strada con un adesivo raffigurante Gesù Cristo al posto della targa.Siamo senza parole.”. Così il consigliere dei Verdi in Campania, Francesco Maria Borrelli, noto per le sue denunce, ha commentato un video rilanciato sulla pagina Facebook in cui si vede una coppia viaggiare su una strada di Napoli, a bordo di uno scooter con la targa ...

Cannabis - il consiglio superiore di sanità : «Per ora non è una cura - continuare nella ricerca» : Non c’è una prova scientifica dell’efficacia terapeutica dei preparati della Cannabis: al momento, quindi, non possono essere considerati medicinali. È questo il parere che il Consiglio superiore di sanità ha fornito alla ministra della Salute Giulia Grillo. Ma non è una bocciatura: l’organo consultivo suggerisce di continuare la sperimentazione. Che cosa ne pensa l’associazione Luca Coscioni, fra le prime realtà a promuovere, ormai ...

Cannabis terapeutica - consiglio superiore sanità : “Ora non è un farmaco. Occorrono sperimentazioni” : Il Consiglio superiore della sanità ha consegnato oggi il suo parere sulla Cannabis terapeutica sul tavolo del ministro della Salute Giulia Grillo. Gli esperti che lo hanno redatto sostengono che non si possa dire che si tratti di un farmaco, perché la Cannabis non è stata sottoposta ai controlli dell’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali o dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, e “non può quindi considerarsi una ...

L’ecologia non va in vacanza : 3 consigli per un’estate green : L’amore per il pianeta non va in vacanza. Il rispetto per la natura è un impegno che va mantenuto sempre, senza fare eccezioni in estate o quando esploriamo luoghi nuovi. Qualunque sarà la nostra meta vacanziera e anche se sceglieremo di rimanere in città, esistono buone pratiche e piccole regole quotidiane da mettere in pratica per salvaguardare l’ambiente durante la bella stagione.Ridurre l’impatto ...