Qui Ticket! La Gdf arresta 6 persone e sequestra 80 milioni di euro In manette il

(Di giovedì 11 luglio 2019) Bancarotta fraudolenta, riciclaggio, autoriciclaggio e truffa aggravata. Ci sono 6te e ben 80diti nell’ambito del fallimento Qui!Group, la società guidata dalla famiglia Fogliani che si occupa di buoni pasto. Fra leinc’è proprio il fondatore della Qui!Group, Gregorio Fogliani. Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Genova ha condotto l’operazione per conto della Procura genovese, eseguendo un sequestro preventivo su conti correnti, immobili e disponibilità finanziarie degli indagati. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno eseguito altre due ordinanze di custodia in carcere e tre agli arresti domiciliari. Tra i beniti anche i muri del Moody, il noto locale-tavola calda in centro a Genova che era stato chiuso dopo il crac ed è stato riaperto solo cinque giorni fa dopo ...

