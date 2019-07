Mondiale Moto2 | il Team Tasca Racing rescinde il contratto con Simone Corsi | al suo posto

oasport

(Di giovedì 11 luglio 2019) Si interrompe a metà stagione il rapporto traed il, con la squadra padovana diche ha deciso di sostituire il pilota romano (dopo un anno e mezzo) con Mattia Pasini, il quale potrà così scendere in pista fino al termine del campionato al rientro da un piccolo infortunio. Il 33enne riminese ha moltissima esperienza nel Motoed in particolare nella categoria intermedia, con un totale di 12 vittorie, 30 podi e 19 pole position su 230 Gran Premi disputati in carriera nelle varie categorie iridate. Pasini non era riuscito a trovare una moto per il2019 e si è così limitato a sostituire in quattro weekend di gara piloti infortunati di tredifferenti (Flexbox, Sama Qatar e Petronas) non potendo così competere per la classifica generale. “Sono felice di poter correre questa seconda parte di campionato con– ha ...

