De Laurentiis propone un partito del football che combatta quello dei politici ‘pallonari’

ilnapolista

(Di giovedì 11 luglio 2019) Aurelio De, 15 anni dopo il suo arrivo a Napoli si siede al tavolo del suo Hotel di Dimaro per essere intervistato dal Corriere dello Sport. Riflessioni profonde su come questi anni di calcio hanno cambiato l’uomo De, aprendogli mondi e orizzonti che prima non aveva esplorato. Ragiona quasi come un uomo che sembra abbia voglia di scendere in politica… “Ma che mi prende in giro?” Eppure fondare undelchedeisarebbe una grande idea e Aurelio saprebbe anche a chi far fare il segretario e il ministro degli esteri: Arrigo Sacchi e Carlo Ancelotti. “Ci ritroveremmo subito con quaranta milioni di adepti. E rappresenterebbe il primoitaliano e sicuramente avrebbe la funzione di una miracolosa cura per l’Italia”. Si torna al Napoli, il suo Napoli, ma anchedi Ancelotti. È tempo di mercato. ...

napolista : #DeLaurentiis propone un partito del football che combatta quello dei politici ‘pallonari’ Nell’intervista al Corri… - infoitsport : Icardi al Napoli, De Laurentiis gli propone un ingaggio monstre - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Sfida Napoli-Juve per Icardi: De Laurentiis propone un ingaggio irrinunciabile -