Ufficiale Nintendo Switch Lite | uscita e prezzo per la versione mini della console

(Di mercoledì 10 luglio 2019)non è più solo una fantasia e l'oggetto di incontrollati leak a rincorrersi negli ultimi mesi tra i corridoi del web. Il colosso di Kyoto ha infatti annunciato lain piccolosua celebreibrida, mostrandola per la prima volta nel trailer che trovate poco più in basso in questo stesso articolo. Questa edizione, come intuibile, è pensata espressamente per giocare in modalità portatile e sarà disponibile nei negozi a partire dal prossimo 20 settembre, per altro in tre diverse colorazioni: giallo, grigio e turchese. Oltre alla, sarà possibile acquistare anche un set composto da una custodia e una pellicola protettiva per lo schermo di. La piattaforma, come ben visibile nel filmato, dispone di comandi integrati ed è più compattatop di gamma, presentandosi così più compatta e maneggevole anche per i ...

