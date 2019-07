Tromba d' aria a Taranto | muore operaio ex Ilva

ilgiornale

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Emanuela Carucci L'uomo si trovava all'interno di una gru che per le forti raffiche di vento è stata sbalzata in mare Una violentad'si è abbattuta poco fa su. A causa delle forti raffiche di vento una gru che si trovava sul quarto sporgente dello stabilimento ArcelorMittal (ex) stata abbattuta ed è caduta in mare. L'che era sulla gru è stato sbalzato in acqua e, secondo le prime fonti pare che sia deceduto. Si tratta di Cosimo Massaro, di Mottola (un Comune in provincia di). Subito si sono attivati i soccorsi nella speranza di ritrovare il dipendente del colosso siderurgico. A dare notizia del disperso in mare la stessa azienda. Purtroppo di lui è stato trovato il corpo senza vita dai sommozzatori. Un dramma che si ripete. Anche nel 2013 unmorì sbalzato fuori dalla gru per unad'. Il violento temporale si è ...

