Migranti | Libia | il governo di al-Sarraj è pronto a chiudere i centri per migranti ...

Libia - liberi i 350 Migranti rinchiusi nel centro di Tajoura. Nella struttura erano morte 53 persone dopo un raid aereo : Sono liberi i 350 migranti rinchiusi nel centro di detenzione di Tajoura, in Libia. Il governo del premier Fayez al-Sarraj ha dato parziale seguito a quanto prospettato da un suo ministro. Il centro era stato colpito la settimana scorsa da un raid dell’aviazione del generale Khalifa Haftar causando 53 morti. La liberazione dei sopravvissuti viene segnalata da un tweet della sezione libica dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i ...

Nei CPR italiani come nei lager in Libia : diritti dei Migranti calpestati e offesi : La vicenda del 32enne morto nel centro di rimpatrio di Torino dopo essere stato messo in isolamento e probabilmente dopo avere subito una violenza sessuale sarebbe, se confermata, un preoccupante episodio di un'Italia "libica" nella gestione dei detenuti e dei loro diritti. Per questo non vediamo l'ora di sapere come sia andata.

Migranti - navi militari a difesa dei porti italiani e nuovi accordi con Libia e Tunisia per fermare le partenze : Il Comitato ordine e sicurezza decide nuovi interventi per bloccare i flussi migratori in ripresa. Altre dieci motovedette a Tripoli e nuovi accordi con Tunisi

Migranti - il piano di Salvini : nuovi mezzi alla Libia ed emendamenti al Decreto sicurezza : Dieci motovedette italiane da consegnare alla Guardia Costiera Libica entro l’estate, ma anche intensificazione dei...

Alan Kurdi - sbarcati a Malta i 65 Migranti<br>La nave di Sea Eye riparte verso la Libia : ...

Tubercolosi e frustate! Le foto shock dei Migranti nelle carceri in Libia : Sono immagini fortissime, spietate, crudeli, quelle che arrivano direttamente dalla Libia. Sono state scattate all’interno di un centro di detenzione per migranti, a Tripoli, e mettono letteralmente paura. Si riaccendono così i riflettori sulla vergognosa e drammatica situazione del paese nordafricano, che in molti vorrebbero come porto sicuro. Le immagini, però, parlano in modo inequivocabile. Le ultime notizie ufficiali parlano solamente di un ...

Migranti - Papa : gravi i fatti in Libia : 12.26 Il Papa all'Angelus ha chiesto di "pregare per le povere persone inermi uccise o ferite dall'attacco aereo che ha colpito un centro di detenzione di Migranti in Libia". "La comunità internazionale non può tollerare fatti così gravi. Prego per le vittime: il Dio della pace accolga i defunti presso di sé e sostenga i feriti", ha detto Papa Francesco. Poi ha sottolineato: "Auspico che siano organizzati in modo esteso e concertato i corridoi ...

Migranti - Salvini : “Libia porto sicuro? Non in questo momento. Stiamo lavorando perché situazione torni tranquilla” : “Libia porto sicuro? In questo momento no, però la guardia costiera libica sta facendo un buon lavoro. Stiamo lavorando con il governo libico perché la situazione torni tranquilla”. Lo ha detto il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini rispondendo a chi chiedeva se la Libia è un porto sicuro e sul rischio che dal Paese arrivino altri 8 mila Migranti. Verranno smistati in Europa? “No, non è questo ...

Onu e Ue condannato raid su Migranti in Libia - in azione F-16 americano degli Emirati : Il Consiglio di sicurezza dell'Onu e l'Ue hanno condannato il raid sul centro di detenzione dei migranti a Tagiura, a est della capitale libica Tripoli, che ha causato almeno 53 morti e oltre 130 feriti. Il Governo di accordo nazionale libico di Tripoli ha accusato dell'attacco il maresciallo della Cirenaica, Khalifa Haftar, e gli Emirati Arabi Uniti che avrebbero fornito l'F-16 di produzione americana con cui e' stato compiuto il bombardamento. ...