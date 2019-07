inXile Entertainment | Wasteland 3 è il nostro Fallout

eurogamer

(Di mercoledì 10 luglio 2019)3 diè uno dei giochi più interessanti da tenere d'occhio. Recentemente il team di sviluppo ha discusso di come il titolo durerà oltre 50 ore, anche se la longevità è difficile da stimare dato il numero di scelte che i giocatori potrebbero prendere. Nella stessa intervista con Wccftech, il boss dello studio, Brian Fargo, ha dichiarato che il franchise è essenzialmente ildi.Fargo ha affermato che c'è un "piano DLC completo". "Vogliamo davvero sostenere fortemente il gioco. Abbiamo molto e non solo in termini di patch e aggiornamenti, ma anche di nuovi contenuti, nuovi livelli, storie aggiuntive, armi e ogni sorta di cose che verranno lanciate".Il motivo per cuipotrebbe offrire tale supporto è dovuto all'acquisizione da parte di Microsoft. "Prima potevamo non essere sicuri dei piani per i DLC o non potevamo permetterci di guardare troppo lontano. ...

