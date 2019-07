A Casa Donne arriva ‘A proposito di Eva’

Primo impegno per delegata Politiche Genere del Campidoglio a Casa Donne : Roma – Prima uscita per Lorenza Fruci, neodelegata alle Politiche di Genere del Comune di Roma, arrivata in Campidoglio “da tre giorni”. La 42enne, laureata alla Sapienza in Scienze della Comunicazione e con un master all’Accademia delle Belle Arti, conosciuta anche come esperta di burlesque, ha partecipato alla conferenza stampa convocata questa mattina dalla Casa delle Donne, struttura in rotta da tempo con ...

Casa Donne : Raggi risponda su proposta transazione - basta incertezza : Roma – L’amministrazione Raggi batte un colpo con la Casa internazionale delle Donne e manda alla conferenza stampa convocata stamattina negli spazi di via della Lungara 19 a Roma la sua neodelegata alle Politiche di genere Lorenza Fruci, in Campidoglio da tre giorni, come gesto di apertura. Segnale apprezzato dalla presidente della Casa, Francesca Koch, che torna a chiedere una risposta politica alla sindaca e non risparmia di ...

Uomini e Donne - Andrea Zelletta e Natalia Paragoni : "Ci piacerebbe comprare Casa e avere dei figli" : Andrea Zelletta e Natalia Paragoni compongono l'unica coppia rimasta in piedi tra quelle nate nell'ultima parte dell'ultima stagione di Uomini e Donne, il dating show di Maria de Filippi in onda su Canale 5. I due giovani hanno spento da pochi giorni la candelina del primo mese di relazione, che pare procedere per il meglio, a differenza di quanto accaduto per le colleghe di trasmissione Giulia Cavaglia e Angela Nasti.Nel numero di questa ...

No - il dibattito no. Se il calcio femminile entra nella Casa internazionale delle donne : Se oggi siamo qui a scrivere di mondiali femminili e a festeggiare i 5 gol dell'Italia contro la Giamaica è perché mai prima d'ora il calcio italiano è sembrato così tanto un affare per donne. Ci piacerebbe immaginare quelli che da sempre seguono le vicissitudini dell'altra metà del pallone vivere i

Giamaica-Italia : Casa internazionale delle donne organizza serata sostegno per azzurre : Roma – Venerdi’ 14 giugno alle 18 la Nazionale italiana di calcio femminile affrontera’ la Giamaica ai mondiali di Francia 2019 e la Casa internazionale delle donne propone una serata di sostegno sportivo, riflessione e festa organizzata in collaborazione con The Co2 Crisis Opportunity Onlus e D.i.Re-donne in rete contro la violenza, la rete nazionale dei centri antiviolenza. Alle 20, al termine della proiezione della partita, ...

Il rogo del migrante con sette identità : brucia una Casa e uccide due donne : Tunisino. Algerino. Marocchino. Il ragazzo con sette identità diverse compare in Emilia a mezzanotte di lunedì. In tasca ha un decreto di espulsione firmato dalla questura di Roma datato 14 maggio 2019. È sdraiato per terra in piazza a Camposanto, un piccolo centro fra campi di fragole e salumifici. Sta male: un uomo lo soccorre e lo porta alla Cro...