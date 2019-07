Veneto | Coldiretti | in regione 303 borghi con oltre 70 mila imprese 2

Veneto : Coldiretti - in regione 303 borghi con oltre 70 mila imprese : Venezia, 9 lug. (AdnKronos) – I piccoli comuni fanno grande l’Italia se si pensa che il 69,7% delle amministrazioni italiane conta meno di 5mila abitanti. Il Veneto ha 303 borghi che rappresentano il 52,7% della totalità dei paesi e ospitano oltre 70mila imprese. Sono quei luoghi, anche marginali, dove si nasconde l’arte minore, un paesaggio unico dall’aspetto rurale e poco urbanizzato. Realtà che, nonostante tutto, ...

Coldiretti Veneto : sabato al via i mercati di Campagna amica : Due giorni senza pioggia sono stati strategici per gli agricoltori che hanno potuto raccogliere frutta e verdura nei campi veneti ancora allagati. Coldiretti Veneto invita cittadini e consumatori a visitare i mercati di Campagna amica presenti in ogni provincia al fine di sostenere l’attività delle imprese agricole che alle avversità atmosferiche rispondono con coraggio e fiducia. Seppur brutti sono comunque buoni – commentano gli ...

Maltempo - Coldiretti Veneto : “Campagna allegata - allarme frutteti” : Il tempo capriccioso di questo periodo continua a segnare l’agricoltura. I fiumi sono ingrossati, i laghi pure. Coldiretti rileva che nelle campagne venete non si distinguono più i fossati dalle capezzagne, il mais nel territorio veneziano è già in asfissia nei campi allagati, il raccolto di fieno maggengo dell’alta padovana è perduto. Non va meglio per gli ortaggi, da ieri a Lusia le coltivazioni di insalata sono sommerse di acqua, ...