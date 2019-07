Va la festival del sesso più grande d’Europa | donna di 52 anni colpita da un infarto

Torna il Giffoni Film festival : il tema del 2019 è l'aria : 101 opere (15 italiane), 6.200 giurati provenienti da 50 paesi del mondo, 7 anteprime, 15 eventi speciali, 14 Film tra maratone e rassegne, oltre 250 talent, artisti e ospiti tra cinema, musica, tv,...

Goodwood 2019 - le dieci curiosità della festa del festival of Speed : E' il tempio degli appassioni. Un appuntamento imperdibile sia per vedere sfrecciare sul circuito all'interno del salone all'aperto inglese vetture che hanno fatto la storia,...

Battiti Live 2019 tappe : tutte le date e città del festival itinerante : Battiti Live 2019 tappe. Torna anche quest’anno il festival itinerante protagonista dell’estate italiana condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Ecco di seguito tutte le date e città della manifestazione. DOVE VEDERE LA DIRETTA Battiti Live 2019 tappe: tutte le date e città del festival itinerante Come ormai da qualche anno, Radionorba organizza la kermesse più seguita del sud-est Italia. I cinque appuntamenti ...

Pd - Lotti a ruota libera : “Subito violenza privata”. E sui vertici dem : “festival dell’ipocrisia. Due pesi e due misure” : “Siamo di fronte una vera e propria violenza privata nei miei confronti”. Luca Lotti torna a parlare a distanza di quasi un mese dalla sua autosospensione dal Partito Democratico. L’ex ministro e braccio destro di Matteo Renzi, coinvolto nell’indagine della Procura di Roma sul Csm, sceglie ancora una volta parole di cariche di rabbia per sostenere la legittimità dei propri atti e, a suo dire, l’ingiustizia delle ...

Rimini - il palcoscenico diffuso del Santarcangelo festival per rallentare con gentilezza : La censura. Il rapporto tra informazione, verità e percezione. I morti in mare nel Mediterraneo. Le donne straniere nelle nostre case. Ma anche la musica, il folklore, la fantasia: l’arte indaga il presente con occhi nuovi in questa edizione del Santarcangelo Festival, storica rassegna di teatro contemporaneo, danza e arti performative di Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini. Dal 5 al 14 luglio tutto il paese diventa palcoscenico ...

Jaguar e Land Rover al Goodwood festival of Speed con un prototipo della Defender e la nuova gamma di modelli [GALLERY] : Jaguar e Land Rover si preparano ad entusiasmare gli spettatori del Goodwood Festival of Speed con un prototipo della Defender e la nuova gamma di modelli Jaguar e Land Rover faranno debuttare una serie di eccitanti modelli all’edizione 2019 del Goodwood Festival of Speed, manifestazione che comprende tutto quanto è automobilismo. Proseguendo nel più massacrante programma di test mai affrontato da un esemplare Land Rover di ...

Calabria di Mezzo - il festival del Turismo Responsabile sul tema della “restanza” : Fa tappa nella Calabria di Mezzo, dal 2 al 7 luglio, l'Itacà festival del Turismo Responsabile. tema della settimana di eventi culturali, enogastronomici è la "restanza", attraverso cui promuovere un diverso concetto di sviluppo turistico, mettendo in atto progetti collaborativi che producono discontinuità politica e culturale.Continua a leggere

Woodstock - lo stile del festival rock più famoso al mondo (50 anni dopo) : Sono passati 50 anni dall’indimenticabile festival di Woodstock, ‘3 Days of Peace & rock Music’, un evento unico e irripetibile per il mondo intero. La più famosa manifestazione rock è andata in scena dal 15 al 18 agosto 1969 nel distretto rurale di Bethel, stato di New York, a una settantina di km dalla più nota Woodstock, sede di una delle maggiori comunità di artisti del XIX e XX secolo. Tutto, un ...

Vizzolo Predabissi. Prima edizione del festival Barrio Latino : L’estate della provincia di Milano e dell’intera Lombardia si arricchisce di un evento di richiamo per gli amanti del ballo:

Arles - 50 mostre per i 50 anni del festival di fotografia : Sam Stourdzé, 46 anni, direttore dal 2014 del festival di fotografia Les Rencontres d’Arles, nel sud della Francia, dal 1° luglio al 22 settembre, racconta le 50 edizioni della manifestazione, che quest’anno vengono celebrate con 50 mostre, un record assoluto. Qui, la sua testimonianza. Chissà cosa avrei fatto, se solo avessi previsto tutto questo. So come è andata: non sono riuscito ad aprire bocca. Ero al mio primo lavoretto, quello di un ...

Al via la sezione MUSICA del Napoli Teatro festival Italia – fino al 14 luglio : Oltre al Teatro, la danza, gli incontri letterari e le mostre, anche la MUSICA occupa gli spazi e i luoghi di Napoli e della Campania con dodici appuntamenti assolutamente da non perdere. La sezione di suoni e MUSICA è promossa nell’ambito della XII edizione del NTFI, diretto da Ruggero Cappuccio. Si parte oggi con le note del Maestro Roberto De Simone, autore delle orchestrazioni di tre concerti in scena a Casamarciano, a Napoli ...

Cancellati i concerti dell’Home festival più attesi - niente rimborso e la scusa non regge; i fan : “È una presa per il culo” : "A causa della mancata installazione di un palco per questioni di sicurezza, dopo un’attenta riflessione con i management delle band e dopo vari tavoli tecnici, l’organizzazione comunica che, tra gli oltre 100 artisti previsti, alcuni non potranno esibirsi", è il messaggio apparso sulla pagina dell'Home Festival di Treviso nelle scorse ore. Sono stati Cancellati i concerti dell'Home Festival più attesi dell'edizione e i fan non ci vedono ...

