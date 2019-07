ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2019) LaMilitare e la Guardia dimetteranno in campo le loro navi per controllare le partenze deie “a” dei porti italiani. E’ una delle novità emerse dalnazionale per l’ordine e lapresieduto dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che dunque rilancia sulla necessità di impiegare navi aerei militari “per contrastare l’immigrazione clandestina”. In serata Giuseppeha convocato un vertice sull’immigrazione. Dunque, novità importanti arrivano dal(durante il quale è stata registrata “con soddisfazione” la riduzione degli sbarchi, “passati dai circa 17mila dell’anno scorso ai 3.000 di quest’anno”). Queste, secondo fonti del Viminale, le misure principali su cui si è registrata convergenza: più controlli per ridurre le partenze, con l’utilizzo di radar, mezzi ...

LaStampa : Sono due delle novità emerse dal Comitato nazionale ordine e sicurezza, presieduto dal ministro dell'Interno Matteo… - Loredan30237070 : RT @agambella: 'Militari contro i migranti: navi della Marina e Guardia di Finanza a difesa dei porti Sono due delle novità emerse dal Comi… - Noovyis : (Migranti, Comitato sicurezza: “Navi di Marina e Finanza a difesa dei porti”. Conte ai ministri: “Stop sovrapposizi… -