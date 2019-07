Fisco | Salvini | possiamo fare un mix di flat tax e taglio cuneo | tasse al 15% dal 2020

Chef Rubio ancora contro Salvini : 'La Lega nasce per tutelare chi evade il Fisco' : Chef Rubio è senza ombra di dubbio iscritto al club dei vip che non si sottraggono dal manifestare pubblicamente il proprio dissenso nei confronti di Matteo Salvini. Solo poche settimane fa aveva lanciato illazioni sulla vicenda che aveva visto recapitata al numero uno del Viminale una pallottola a scopo minatorio. Stavolta, da ospite del Festival Trame nella città calabrese di Lamezia Terme, ha lanciato una stoccata che, in un certo senso, ha ...

Salvini s'improvvisa mago del Fisco Manovra di Trump? Non si può fare : Hai voglia ad esaltare le politiche economiche di The Donald e ad invocare una “Manovra trumpiana” per l’Italia, incentrata sulla forte sforbiciata alle tasse con l’introduzione della flat tax per famiglie e imprese com’è stato fatto negli Stati Uniti a fine 2017. Segui su affaritaliani.it

Fisco - Salvini : “Tasse su conti correnti e cassette di sicurezza? Sono cazzate di giornalisti in malafede” : “A proposito di bufale: ho sentito che avrei proposto tasse su conti correnti, cassette di sicurezza e una patrimoniale. Ma figurati, Sono cazzate di giornalisti che non capiscono o in malafede”. A dirlo, in diretta Facebook sul tetto del Viminale, Matteo Salvini. Il leader della Lega, a Porta a porta, aveva parlato di “pace fiscale per far emergere il denaro contante depositato nelle cassette di sicurezza“. Questa ...