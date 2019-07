Filippo Magnini e Giorgia Palmas | vacanze d' amore in Sardegna con imprevisto

Filippo Magnini salva bagnante che stava annegando : Filippo Magnini eroe per un giorno: il nuotatore ha tratto in salvo un bagnante che stava annegando nelle acque di Cala Sinzias, fra Villasimius e Costa Rei, in provincia di Cagliari. Lo sportivo era in compagnia della fidanzata, l'ex velina Giorgia Palmas.Erano le 15.15 quando un bagnante si è trovato in una situazione di pericolo non riuscendo a raggiungere il suo cigno gonfiabile. A quel punto il campione dei due ori mondiali nei 100 stile ...

Assaggi d'amore con Giorgia Palmas e Filippo Magnini - il 13 luglio su Real Time : Ve lo avevamo anticipato alcuni mesi fa, ora è ufficiale: Giorgia Palmas e Filippo Magnini saranno cupidi nel nuovo programma di Real Time dal titolo Assaggi D’Amore. La messa in onda, secondo quanto risulta a Blogo, è fissata per il 13 luglio alle ore 15.50 sul canale 31 del digitale terrestre.Si tratta di un viaggio nelle città più romantiche d’Italia, per far sbocciare un amore tra due conoscenti che in passato non è andato a buon fine. ...

Nuoto - Filippo Magnini dopo la squalifica : “Lotterò fino all’ultimo - strano che Federica Pellegrini non sia stata ascoltata” : dopo la conferma della squalifica di 4 anni in appello dal Tribunale Nazionale Antidoping per assunzione o tentata assunzione di sostanze dopanti, l’ex nuotatore azzurro Filippo Magnini ieri ha convocato una conferenza stampa ed ha espresso i suoi pensieri a riguardo di una vicenda che, a suo dire, non ha basi solide e si poggia su nulla di concreto. Il due volte campione del mondo dei 100 stile libero, infatti, ha espresso infatti grande ...

Doping – Caso Magnini - Filippo non ci sta! L’ex capitano azzurro smaschera le istituzioni : “questo è solo l’inizio” : Filippo Magnini non ci sta: il video antecedente la sentenza che smaschera le istituzioni E’ terminato l’incubo di Filippo Magnini: ieri la Seconda Sezione del Tribunale Nazionale AntiDoping ha emesso la sentenza che conferma i 4 anni di squalifica per l’ex capitano azzurro, al quale è stato rigettato il ricorso, per tentato uso di sostanze dopanti. LaPresse/Gian Mattia D’Alberto Filippo Magnini però non ci sta: ...

Nuoto - confermati i 4 anni di squalifica a Filippo Magnini per tentato uso di sostanze dopanti : Il Tribunale Nazionale Antidoping ha confermato la squalifica di 4 anni comminata a Filippo Magnini per tentato uso di sostanze dopanti. Come riporta l’Ansa, l’appello sulla vicenda ha dato ragione alla Procura di Nado Italia: secondo le 50 pagine di motivazioni inviate agli avvocati degli imputati, l’atleta si faceva assistere dal dottor Guido Porcellini. Assolto invece il suo compagno di squadra Michele Santucci, 5 anni ...