Caldo | freddo e le strategie energetiche da adottare

Caldo africano e climatizzatori : attenzione agli sbalzi termici - raffreddori e tracheiti sono in agguato : “Oltre 500 nuovi assunti al mese per gli impianti di climatizzazione in Italia nell’ultimo anno con un trend che risente sempre di più delle ondate di Caldo torrido africano che investono la Penisola“: è quanto emerge da un’analisi di Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, su dati della Camera di commercio di Milano Lodi e Monza sul boom dei sistemi di raffrescamento per case e uffici in relazione al picco di afa in Italia in ...

Battaglia : dopo figuraccia Piano Freddo non stupisce ritardo su quello per il Caldo : Roma – “dopo la brutta figura del passato inverno sul Piano Freddo, non possiamo stupirci del ritardo di Roma Capitale su quello estivo contro il caldo. Il bando relativo ai servizi di accoglienza notturna e diurna fino al 20 settembre per le persone senza dimora e’ stato pubblicato solo pochi giorni fa, mentre nessuna campagna di comunicazione e’ stata avviata per informare i cittadini anziani di convenzioni gratuite con ...

Gran Caldo nel Mediterraneo sul mare freddo : arrivano anche le nebbie d'avvezione! : Questa mattina in diverse località costiere del centro-sud si è verificato un fenomeno abbastanza insolito per il mese di giugno e che solitamente si riscontra nei mesi primaverili tra marzo e...

Meteo - l’Italia si spacca in due nel weekend : forti temporali e freddo anomalo al Centro/Sud - Caldo estivo al Nord : Meteo – L’Italia si spacca a metà, dal punto di vista Meteorologico, in vista del primo weekend di Giugno e dell’estate Meteorologica 2019: al Nord splenderà il sole e arriva il gran caldo, con picchi di +30°C nella giornata di Domenica, mentre al Centro/Sud continuerà il maltempo con temperature di gran lunga inferiori rispetto alle medie del periodo. Attenzione ai forti temporali che interesseranno gran parte del Centro/Sud ...

Meteo - niente Primavera : ancora freddo e pioggia. Quando arriva il Caldo : Instabilità atmosferica senza sosta . Da diverse?settimane il clima sul nostro Paese è decisamente anomalo, con temperature bloccate da giorni sotto la media stagionale. L’Italia è intrappolata in un vortice di bassa pressione, colmo di piogge e temporali, fanno sapere gli esperti de ‘IlMeteo.it’. In queste ore “troviamo parecchi rovesci e temperali sui settori centro-orientali della Sicilia e nel sud della ...

Meteo - le Previsioni fino al 21 Maggio : lungo periodo freddo e piovoso - poi arriva il Caldo ma continuerà il maltempo : Meteo – L’Italia continuerà ad essere colpita da forte maltempo per gran parte del mese di Maggio, almeno per i prossimi dieci giorni: dapprima con una forte anomalia termica negativa, un freddo intenso, quasi invernale, che inizierà domani, Domenica 12 Maggio, per l’ennesima irruzione artica di questa primavera, e persisterà almeno fino al 17 Maggio. Poi dovrebbe arrivare un po’ di scirocco con l’Anticiclone ...

Giro d’Italia 2019 : le previsioni meteo. Grande freddo per due settimane - poi esploderà il Caldo africano? : Stiamo vivendo un inizio del mese di maggio davvero da brividi e da pelle d’oca, il freddo ha infatti invaso la nostra penisola e i primi dieci giorni di questo mese primaverile sono stati tra i più freddi della storia. Un avvio praticamente quasi invernale che potrebbe anche condizionare la fase iniziale del Giro d’Italia che scatterà sabato 11 maggio con una cronometro individuale da Bologna. Diamo uno sguardo più dettagliato alle ...