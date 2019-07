Toscana Allerta Gialla per Temporali 7-8 Luglio 2019

retemeteoamatori

(Di domenica 7 luglio 2019) Rischio Idrogeologico e7/8Il bollettino di criticità è valido dalle ore 21.00 Domenica, 07alle ore 10.00 Lunedì, 08PIOGGIA: oggi, Domenica, possibili rovesci oin Appennino durante le ore più calde con cumulati medi non significativi e massimi fino a 20-30 mm, possibili anche in breve tempo (< 1 ora). Dalla tarda sera di oggi e per tutta la notte, possibilità di rovesci temporaleschi inizialmente sulla costa centro-settentrionale e aree adiacenti, tendenti a trasferirsi alle zone interne centro-settentrionali con cumulati medi non significativi e massimi fino a 50-60 mm con intensità oraria fino a 40 mm. Dalla tarda mattina di domani e fino a tutto il pomeriggio possibili rovesci temporaleschi in Appennino con cumulati medi non significativi e massimi fino a 30-40 mm con intensità oraria fino a 20-30 ...

