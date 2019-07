II consiglio utile | pronto soccorso per Fido

ilgiornale

(Di domenica 7 luglio 2019) Oscar Grazioli C omplice un giugno caldissimo, per molti italiani sono cominciate le vacanze, soprattutto i week end «mordi e fuggi» con partenza il sabato mattina e rientro la domenica sera. Arriverà poi il generale agosto con il calendario pieno di caselle recanti il bollino nero, a segnalare che chi può stare a casa lasci agli altri il brivido di una coda di ore in autostrada sotto il solleone. È giunto, in sostanza, il tempo dei lunghi viaggi in automobile e così come sarebbe opportuno controllare almeno la pressione degli pneumatici, in modo analogo sarebbe intelligente tenere nel baule dell'auto un piccolo kit dida usare nel malaugurato caso di ferite o traumi superficiali. Vorrei ricordare, a questo proposito che, già da diversi anni, il codice della strada prevede l'obbligo di fermarsi a soccorrere, oltre ai bipedi, eventuali animali feriti sulla strada. ...

