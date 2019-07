Hotspot di Lampedusa al collasso | i migranti ospitati sono oltre il doppio della capienza

Sindaco Lampedusa : “ Hotspot al collasso - Viminale ci aiuti” : Lampedusa , 6 lug. (Adnkronos) – “L’hotspot di è al collasso , ci sono oltre duecento persone. Cento persone in più del previsto. Il Viminale ci aiuti”. Lo ha detto all’AdnKronos il Sindaco di Lampedusa , Salvatore Martello, che ha seguito gli ultimi sviluppi della vicenda della . “La capienza è di 97 persone – dice – pure i poliziotti hanno dovuto lasciare gli alloggi per fare spazio”. ...

Alex : prima notte all'Hotspot per i migranti sbarcati a Lampedusa : prima notte nell'hotspot per i migranti sbarcati ieri da nave Alex di Mediterranea. Hanno toccato terra intorno all'1.30 dopo la notifica del sequestro probatorio d'iniziativa della Guardia di finanza del veliero, al comandante Tommaso Stella, unico indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Le condizioni dei migranti sono discrete. Alcuni, particolarmente provati, ieri sono stati assistiti da personale sanitario giunto con ...