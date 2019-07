Mattino | Il monte ingaggi del Napoli supera i 100 milioni

ilnapolista

(Di sabato 6 luglio 2019) Ilpunta a vincere e cambia le sue strategie di mercato. Questo il punto secondo ilche fa il conto suldel club di De Laurentiis Un salary cap che andrà, per la prima volta, ben oltre i 100di euro Per colmare il divario tecnico con la Juve e sperare di poter finalmente vincere Ancelotti e De Laurentiis hanno puntato su calciatori di qualità, forza ed esperienza. In termini economici tutto ciò si traduce in un aumento delper la prossima stagione che dovrebbere i 100, passando dai 94 della scorsa stagione ai previsti 106-107 della prossima. Se dovesse arrivare anche James Rodriguez i costi aumenterebbero ancora, anche perché i benefici del Decreto Crescita per i calciatori di rientro dall’estero, partirebbero solo dal gennaio 2020. L'articolo: Ildeli 100...

zazandrea : “L’alba ai granai filtra al di qua dal monte. Piano si accende, filtra e dà vita al cielo”. #buongiorno… -