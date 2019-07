Juventus | via Mandzukic ed Higuain per arrivare a Icardi RUMORS

Blastingnews

(Di sabato 6 luglio 2019) La prima settimana di luglio per laè stata caratterizzata da importanti ufficializzazioni: dopo quella di fine giugno che ha riguardato l'arrivo di Pellegrini dalla Roma e alla cessione sempre alla società di Pallotta di Spinazzola, laha annunciato dapprima Rabiot e poi Buffon, entrambi a parametro zero dopo l'esperienza al Paris Saint Germain. Confermato anche l'acquisto il 5 luglio di Demiral dal Sassuolo, che arriva per 18 milioni di euro pagabili in tre esercizi come specificano i bianconeri nel sito ufficiale. Settimana prossima potrebbe essere quella decisiva per l'arrivo di De Ligt dall'Ajax, mancherebbe solo l'intesa economica fra la società olandese e la. Successivamente però i bianconeri dovranno iniziare a pensare a qualche cessione pesante, per alleggerire la rosa ma anche per poter finanziare ulteriori acquisti. I principali indiziati a lasciare ...

