Zingaretti vede Sala e gli conferma la fiducia

(Di venerdì 5 luglio 2019) Alle 13 in punto il M5S si scatena contro il Partito democratico. I grillini prendono di mira il segretario Nicolareo di non avere chiesto le dimissioni Giuseppe, il sindaco di Milano condannato a sei mesi per falso ideologico. I cinquestelle urlano a festa e vergano un post su facebook.L’incipit sintetizza al meglio l’attacco frontale: “Ancora una volta ci ritroviamo a fare la solita domanda al segretario del Pd Nicola: caccerai, o meno, dal tuo partito un condannato?”. Il segretario del Pd non risponde alla provocazione ma in quel momento si trova a Milano proprio per incontrare il primo cittadino del capoluogo lombardo. Un colloquio “disteso e sereno”, fa filtrare lo staff del governatore del Lazio, nel quale avranno quasi certamente passato in rassegna la questione del giorno: la condanna per falso ideologico.I due, ...

