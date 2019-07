Lodi | quattro onlus speculavano su migranti ed erano probabilmente legate alla ʼndrangheta

Blastingnews

(Di mercoledì 3 luglio 2019) La guardia di Finanza diha arrestato 11 persone coinvolte nell'indagine 'Fake'. Tale inchiesta ha portatoscoperta di un vero e proprio 'business illecito' legato all'accoglienza deie dei profughi. Andando maggiormente nei particolari e stando a quanto riportato da un articolo pubblicato sul sito web di Repubblica, l'inchiesta è nata dalle ipotesi di illeciti e di malversazioni che sarebbero stati commessi da parte di alcune organizzazioni senza scopo di lucro specializzate nella gestione dei. Le accuse vanno dtruffa allo Stato all'associazione a delinquere, passando per l'autoriciclaggio. I legami con i pregiudicati dellaStando a quanto sarebbe stato appurato dall'inchiesta e riportato dal già citato articolo di Repubblica, lecoinvolte nell'indagine sarebbero state presumibilmenteagli interessi di pregiudicati in ...

borghi_claudio : Ma non mi dire... *** Lodi, inchiesta su quattro onlus per accoglienza migranti: undici arresti, collegamenti con l… - repubblica : Lodi, inchiesta su quattro onlus per accoglienza migranti: undici arresti, collegamenti con la 'ndrangheta [news ag… - repubblica : Lodi, inchiesta su quattro onlus per accoglienza migranti: undici arresti [news aggiornata alle 10:34] -