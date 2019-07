Libia | Salvini | serve un intervento unitario Ue a sostegno Serraj

Crisi Libia : Serraj chiede a Salvini aiuto : L'inattesa riconquista di Gharyan a 40 km da Tripoli da parte delle forze governative libiche solo pochi giorni fa ha riacceso le speranze nel Governo di presieduto da Fayez...

Libia : incontro Salvini-Serraj a Milano : Matteo Salvini ha visto Fajez Serraj, stamane a Milano. Durante l'incontro il ministro dell'Interno e il presidente del Consiglio presidenziale libico hanno parlato di immigrazione e di come affrontare la delicata situazione sul territorio libico sotto attacco militare da parte della milizia del generale Khalifa Haftar. In particolare, Serraj ambisce a ottenere un rafforzato impegno del governo italiano a sostegno del governo di accordo ...

Sea Watch - ministra olandese dà ragione a Salvini : ‘Rackete poteva andare in Libia o Tunisia. Mai chiesto di venire qui’ : Mittente: Ankie Broekers-Knol, ministra liberal-conservatrice dell’immigrazione dell’Olanda, la nazione di cui la Sea Watch 3 batte bandiera. Il destinatario è il Viminale. La lettera, scrive il Corriere della Sera, è stata spedita il 29 giugno intorno alle 22 e in sostanza sposa la sostanza del Salvini-pensiero sulla nave della ong tedesca rimasta 17 giorni in mare in attesa di sbarcare a Lampedusa. Sbarco che è avvenuto in ...

Sea Watch ha chiesto porto a Libia?/ Salvini 'smonta' tesi ong : ecco cosa è successo : La Sea Watch ha chiesto o no il porto alla Libia per i migranti salvati? Salvini 'smonta' la tesi della Ong: ecco cosa è successo e le mancanze

Migranti - Sea Watch : "In Libia cose inenarrabili - non li riporteremo"| Salvini firma il decreto per fermare la nave - ma ne fa sbarcare dieci a Lampedusa : Il ministro dell'Interno ha autorizzato lo sbarco di tre minori, tre donne (di cui due incinte), due accompagnatori e due uomini che necessitano di cure mediche.Sono dieci in tutto su 53 che restano a bordo della nave della Ong

SeaWatch : scontro Ue-Salvini su sicurezza Libia - lui non indietreggia e vieta lo sbarco : Quello tra Matteo Salvini e l'Europa continua da essere un rapporto particolarmente complicato. Le tensioni sulla questione relativa ai conti dello Stato italiano e al debito pubblico, sono tornate a lasciare spazio alla diversa veduta sulla questione migranti. Stavolta il duello a distanza riguarda l'ennesima nave Ong nel Mediterraneo che avrebbe intenzione di sbarcare in Italia. Il Ministro dell'Interno, forte anche del nuovo decreto sicurezza ...

Salvini : “Firmato divieto di ingresso per Sea Watch”. Ong : “Non riporteremo nessuno in Libia” : La nave Sea Watch 3 con a bordo 52 migranti è a 15 miglia da Lampedusa. Da due giorni è in acque internazionali. “Ho appena firmato il divieto di ingresso, transito e sosta alla nave Sea Watch 3 nelle acque italiane, come previsto dal Nuovo Decreto Sicurezza”, ha annunciato il ministro Matteo Salvini.Continua a leggere

Migranti - con Decreto Sicurezza Bis Salvini firma divieto d’ingresso per la Sea Watch 3. L’ong : “Non li riportiamo in Libia” : “Ho appena firmato il divieto di ingresso, transito e sosta alla nave Sea Watch 3 nelle acque italiane, come previsto dal nuovo Decreto Sicurezza. Ora il documento sarà alla firma dei colleghi ai Trasporti e alla Difesa: stop ai complici di scafisti e trafficanti“. È l’annuncio arrivato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini che ha subito attivato nei confronti della nave dell’ong tedesca con a bordo 52 Migranti ...

Sea Watch - Bruxelles smentisce Salvini : “La Libia non è un porto sicuro” : La Libia non è un porto sicuro. Nella querelle che vede contrapposti in queste ore il comandante della Sea Watch, con 53 migranti a bordo, e il ministro dell’Interno Matteo Salvini, interviene anche Bruxelles. Che sembra sposare la scelta della Ong. «Non commentiamo i commenti di un ministro - ha dichiarato la portavoce della Commissione Ue, Matash...

Sea Watch - per Salvini la Libia è un posto sicuro. Ma lo sconsiglia agli italiani : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini – leader leghista nonché (vice)premier – sostiene che la Libia è un posto sicuro per i migranti. Così ha “ordinato” alla nave Sea Watch 3, che l’altro ieri ne aveva soccorsi 52 in mare, di riportare tutti in quel Paese. Ovviamente la nave non lo farà. “Se la nave illegale Ong disubbidirà, mettendo a rischio la vita degli immigrati, ne risponderà pienamente”, ha scritto Salvini su ...

Sea Watch rifiuta approdo Libia. E Salvini : “Ne risponderà” : La nave Sea Watch rifiuta di approdare a Tripoli per sbarcare i 52 migranti soccorsi ieri al largo delle coste libiche, come offerto, per la prima volta, dalle autorita' del paese nordafricano. Il porto libico, secondo la Ong, non e' sicuro. Per questo la nave ha virato dapprima verso la Tunisia, per poi dirigere decisamente verso Lampedusa, da cui la separano un centinaio di miglia. Una scelta, quella di non sbarcare i migranti in Libia, che ...

Matteo Salvini ha chiesto alla Sea Watch 3 di riportare in Libia i 52 migranti soccorsi ieri : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha detto di aver chiesto alla nave Sea Watch 3, che ieri aveva soccorso 52 migranti in mare, di riportare tutte le persone a bordo in Libia. «Se la nave illegale Ong disubbidirà, mettendo a

Sea Watch - Salvini : "Deve andare a Tripoli". E la Libia offre un porto per la prima volta : La guardia costiera della Libia per la prima volta a assegnato un porto d sbarco a una nave di una Ong, la Sea Watch, che ieri ha soccorso 52 migranti in zona Sar libica. È stato segnalato per lo sbarco il porto di Tripoli, probabilmente d'accordo con il ministero dell'Interno italiano. Il ministro Matteo Salvini ha detto:"La nave illegale, dopo aver imbarcato 52 immigrati in acque libiche, si trova ora a 38 miglia dalle coste libiche, a 125 ...

Libia ordina sbarco Sea Watch. Salvini : "Obbedite o ne risponderete" : Nico Di Giuseppe Le autorità libiche assegnano ufficialmente Tripoli come porto più vicino per lo sbarco. Salvini avvisa la "nave illegale" "La Sea Watch è intervenuta in zona sar libica, anticipando la Guardia Costiera di Tripoli pronta ad intervenire e già in zona. Sappia che, qualora facesse rotta verso l'Italia, metterebbe a rischio l'incolumità delle persone a bordo, sottoponendole a un viaggio più lungo e disobbedendo alle ...