L' ANM accusa Salvini | Alimenta un clima di odio

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Il Ministro dell'Interno Matteonon ha digerito bene la notizia della scarcerazione di Carola Rackete e l'evidente fallimento del decreto sicurezza bis da lui fortemente voluto. Invece di analizzare la vicenda con un occhio oggettivo e dosare le parole vista la carica che sta ricoprendo, il leader della Lega si è lanciato ieri nell'ennesimo attacco alla magistratura italiana - la stessa magistratura a cui si è sottratto pochi mesi fa grazie al voto in Senato - che sarebbe troppo di parte nelle decisione che vengono prese e che si riflettono negativamente sull'esecutivo gialloverde e le sue discusse misure.L'Associazione Nazionale Magistrati, già intervenuta più volte contro gli affondi di Matteo, anche stavolta ha diffuso una nota per sottolineare quello che i sostenitori del vicepremier leghista non riescono proprio a vedere, accecati dall'e dalla rabbia tanto ...

FPasanisi : Magistrati contro Salvini: “Quando un atto gli è sgradito ci accusa di fare politica” - serfior : Magistrati contro Salvini: “Quando un atto gli è sgradito ci accusa di fare politica” - manuscod : RT @Delorenzoanna1: L' ANM accusa Salvini di seminare odio In altre parole deve e dobbiamo accettare inginocchiati le decisioni arbitrarie… -