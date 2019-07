Nintendo Switch Mini è in arrivo? Spunta un nuovo accessorio per la console

Tutti i giochi in uscita a luglio 2019 per PS4 - XBOX - Nintendo Switch e Pc : Di solito il mese di luglio non è un periodo in cui ci sono molte uscite di rilievo. Ma quest’anno ci sono diverse novità interessanti da tenere d’occhio. Andiamo a vedere quali sono i giochi in uscita per questo caldissimo luglio 2019: 02 – Martedì Final Fantasy XIV: Shadowbringers [MMORPG – PC/PS4] Arriva la nuovissima espansione per uno dei mmorpg del momento Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered [Sparatutto – ...

Virtua Racing e Wonder Boy : Monster Land disponibili su Nintendo Switch : Virtua Racing e Wonder Boy: Monster Land sono disponibili sull’eShop di Nintendo Switch al prezzo di 6,99 €! La versione SEGA AGES di Virtua Racing mette a dura prova le tue abilità di guida nell’edizione definitiva di un grande classico da sala giochi, che introduce diversi miglioramenti, come una modalità multiplayer locale per un massimo di 8 giocatori, matchmaking online, frame rate migliorato, draw distance maggiore e ...

Super Neptunia RPG disponibile da oggi su PS4 e Nintendo Switch : Il mondo 2D è finalmente giunto nel nostro! Super Neptunia RPG è ora disponibile in Europa per PlayStation 4 e Nintendo Switch. Questo è l’ultimo capitolo della serie Neptunia da quando ha avuto inizio quasi un decennio fa. La versione PS4 avrà due CG leggermente modificati. La versione Nintendo Switch conterrà tutti i CG originali. Il gameplay per tutte le piattaforme non è stato modificato ...

Nintendo risponde alle voci su Switch Mini : "sviluppiamo continuamente nuovo hardware" : Da qualche tempo, molti indizi ci parlano di Nintendo al lavoro su Switch Mini, ovvero la revisione dell'attuale Nintendo Switch che offrirà un'opzione più economica per gli acquirenti. Nintendo ha rifiutato di commentare qualsiasi speculazione fino a questo momento, ma la compagnia ha ora riconosciuto le numerose segnalazioni degli ultimi mesi, riporta NintendoLife.La seguente dichiarazione proviene dalla 79a riunione annuale degli azionisti di ...

I giochi Nintendo 64 e GameCube potrebbero arrivare su Nintendo Switch Online : Arrivano interessanti notizie per tutti gli appassionati delle vecchie glorie di Nintendo e del retrogaming. Infatti, sembra che i classici di Nintendo 64 e GameCube potrebbero tornare in vita grazie al servizio Nintendo Switch Online, riporta Nintendowire.Come saprete, la piattaforma Online di Nintendo Switch offre agli utenti una vasta gamma di titoli classici NES, ma i fan gradirebbero anche l'arrivo di giochi delle due piattaforme ...

Nintendo Switch Mini : il Digital Foundry ne ipotizza le specifiche : Una nuova console Nintendo è nell'aria, viene chiamata Nintendo Switch Mini e secondo i più dovrebbe essere una versione rivista e più contenuta dell'amata Switch lanciata nel 2017.Secondo Richard Leadbetter e Digital Foundry più in generale la vociferata Switch Mini sarà dotata del medesimo SoC del prossimo Nvidia Shield TV, ovvero il Tegra X1, sono inoltre ipotizzati 8 GB di memoria RAM, ossia il doppio della memoria attualmente a disposizione ...

Nintendo Switch Mini : ipotizziamone le specifiche con digital foundry : Una nuova console Nintendo è nell'aria, viene chiamata Nintendo Switch Mini e secondo i più dovrebbe essere una versione in Miniatura dell'amata Switch lanciata nel 2017.Secondo Richard Leadbetter e digital foundry più in generale la vociferata Switch Mini sarà dotata dello stessimo SoC del prossimo Nvidia Shield TV, ovvero il Tegra X1, sono inoltre ipotizati 8 GB di memoria RAM, ossia il doppio della memoria attualmente a disposizione per ...

Annunciata la versione Nintendo Switch di What Remains of Edith Finch : Secondo quanto riportato sul listino del Nintendo eShop giapponese, What Remains of Edith Finch è atteso su Nintendo Switch a partire dal 4 luglio. Come riporta Nintendo Everything, What Remains of Edith Finch è una raccolta di racconti bizzarri di una famiglia dello stato di Washington.Nei panni di Edith, perlustrerai l'imponente casa dei Finch, in cerca di aneddoti mentre lei esplora la sua storia familiare e cerca di capire il motivo per cui ...

L'ottimo Terraria è in arrivo su Nintendo Switch : Dopo averlo supportato per tutti questi anni, Re-Logic ha annunciato che Terraria sarà disponibile anche su Nintendo Switch a partire da domani 27 giugno, il prezzo non è ancora stato deciso.Come riporta Gamingbolt, questa versione è stata curata da Pipeworks Studios e tra le nuove aggiunte troviamo l'aggiornamento Journey's End, che a sua volta introduce un bestiario, una generazione del mondo migliorata ed 800 nuovi oggetti. Al momento ...

Bloodstained : Ritual of the Night - il team riconosce la scarsa qualità del porting su Nintendo Switch : Nonostante Bloodstained: Ritual of the Night sia stato pubblicato su Nintendo Switch una settimana dopo l'uscita su PlayStation 4, Xbox One e PC, la situazione del porting non è delle più rosee. Molti utenti infatti hanno lamentato la scarsa qualità della versione per la console ibrida chiedendo agli sviluppatori di apportare modifiche al gioco.Come riporta Destructoid, circa un giorno e mezzo dopo che l'edizione su Switch è stata pubblicata ...

Secret Files 2 ora disponibile su Nintendo Switch : Deep Silver è felice di annunciare che Secret Files 2 è ora disponibile su Nintendo Switch. È possibile acquistare il gioco sul Nintendo eShop. Oltre al lancio della nuovissima avventura, è ora disponibile una nuova e importante patch di Secret Files Tunguska che migliora enormemente alcune caratteristiche. Infine, Deep Silver ha anche rivelato che Secret Files: Sam Peters porterà ancora una volta i giocatori ...

Devil May Cry arriva su Nintendo Switch e si mostra nel trailer di lancio : I giocatori Nintendo Switch possono finalmente tuffarsi nelle avventure di Dante nel primo Devil May Cry che, da ieri 25 giugno, è finalmente disponibile per la console ibrida.Il gioco è stato annunciato in versione Switch da Capcom lo scorso mese. Per chi non lo sapesse, Devil May Cry è stato lanciato nel 2001 per PlayStation 2 ottenendo il successo di pubblico e critica. Fu l'avventura d'esordio per Dante e Trish mentre introduceva anche ...

L'orrore di Blair Witch potrebbe arrivare anche su PS4 e Nintendo Switch : Blair Witch è il nuovo gioco horror basato sull'omonimo film dagli sviluppatori di Layers of Fear e Observer, Bloober Team. Il gioco è stato svelato all'E3 2019 e, in questa occasione, fu annunciato l'arrivo del titolo solo su Xbox One e PC.Tuttavia, i giocatori si sono domandati se Blair Witch vedrà la luce anche su PS4 e Nintendo SWitch. Ebbene, a quanto pare, gli sviluppatori non hanno escluso questa possibilità. Nel corso di un'intervista ...