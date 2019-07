Ladies in black | a Taormina si sorride su amicizia e immigrazione

ilfogliettone

(Di martedì 2 luglio 2019) E' una storia di emancipazione femminile,e di, trattata con la leggerezza delle commedie anni Cinquanta "in" di Bruce Beresford, con Julia Ormond, che ha inaugurato la 65ma edizione delFilm Festival.La storia è ambientata nel 1959, quando l'impatto dell'europea e la progressiva emancipazione femminile stavano per cambiare il volto dell'Australia. Il punto di vista è quello di Lisa, una giovane commessa assunta per il periodo delle vacanze, che dopo l'incontro con colleghe più adulte compirà un viaggio di formazione e crescita. Tra loro c'è il personaggio di Julia Ormond, un'esperta di moda che viene da Parigi ma è vista con diffidenza perché arriva dall'Europa.Il regista di "A spasso con Daisy" ha adattato il bestseller di Madeleine St John, che era una sua compagna di studi. "Ho pensato che il tema fosse interessante, ...

