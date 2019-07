Wimbledon 2019 | chi gioca | curiosità e come vedere le partite

Tennis - Wimbledon 2019 in diretta esclusiva Sky Sport con 6 canali dedicati : Come da tradizione (live in esclusiva su Sky Sport), sarà il campione in carica Novak Djokovic, n.1 del mondo e prima testa di serie dello Slam londinese, ad aprire l'edizione n.133 dei Championships di Wimbledon, affrontando alle 13 locali (le 14 in Italia) sul Centre Court il n.1 del mondo - affronterà il tedesco Phillip Kohlschreiber. Un torneo che vedrà la presenza record di italiani, addirittura 9 (Fognini, Berrettini, ...

Wimbledon 2019 al via su Sky. Ecco programmazione tv e calendario di gioco : Wimbledon 2019 La storia del tennis si appresta a rinnovarsi anche quest’anno. E’ tempo di Wimbledon 2019, il torneo (maschile e femminile) più prestigioso e ambito nel mondo della racchetta, terzo slam della stagione dopo Australian Open e Roland Garros. Dal 1° al 14 luglio, sugli ormai noti ‘giardini’ londinesi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, si consumerà la 133° edizione dei Championships, che Sky ...

Wimbledon 2019 : analisi del tabellone degli italiani. Il possibile cammino di Fognini - Berrettini - Seppi e Cecchinato : Sono ben nove gli italiani che quest’anno godono del diritto di partecipare al torneo di Wimbledon, il terzo Slam della stagione, che si rinnova ogni anno in mezzo alle proprie tradizioni sui programmi, sull’abbigliamento e sulle tante piccole cose che lo hanno reso di culto. Andiamo a vedere, per ciascuno dei nostri rappresentanti, le prospettive. L’ordine che qui si segue è quello del tabellone, e non della ...

Wimbledon 2019 : tabellone complicato per Rafael Nadal : Non sarà un tabellone facile quello che dovrà affrontare Rafael Nadal nel prossimo torneo di Wimbledon. Il 33enne fuoriclasse maiorchino, che non vince un torneo sull’erba dal 2015 e che non alza la coppa dei Championships dal 2010, al primo turno avrà un avversario morbido, il giapponese Yuichi Sugita, ma da quello potrebbero cominciare le difficoltà per lui. Al secondo turno infatti avrà il vincente del derby australiano tra Jordan Thompson e ...

Wimbledon 2019 : il tabellone di Roger Federer. Sorteggio fortunato per lo svizzero - con all’orizzonte una semifinale contro Nadal : Domani scatta Wimbledon e tra i più attesi c’è ovviamente Roger Federer. Lo svizzero inizierà, però, martedì il suo cammino verso quello che sarebbe il suo nono titolo ai Championships. Il Sorteggio di venerdì è stato sicuramente positivo per il nativo di Basilea, che può ritenersi molto soddisfatto di quello che ha previsto l’urna londinese. Un tabellone abbastanza agevole fino ai quarti di finale, con all’orizzonte una ...

Wimbledon 2019 - cambia il tabellone di Matteo Berrettini. Sostituisce Coric - possibile ottavo di finale con Federer! : cambia il tabellone di Matteo Berrettini a Wimbledon, Borna Coric (testa di serie numero 14) ha infatti dato forfait e dunque il suo posto verrà preso dal tennista romano. Il 23enne avrebbe dovuto affrontare Alcot al primo turno e invece incrocerà lo sloveno Aljaz Bedene, avversario ostico e molto solido che potrebbe impensierire il nostro portacolori sull’erba londinese. Il vincitore del torneo di Stoccarda e semifinalista ad Halle ...

Wimbledon 2019 - analisi del tabellone femminile : possibile ottavo di finale tra Angelique Kerber e Serena Williams : Analizzando il tabellone femminile del torneo di Wimbledon la prima considerazione da fare è che i teorici quarti di finale sarebbero questi: Asleigh Barty, numero 1 del seeding e del mondo, contro Angelique Kerber, numero 5; Kiki Bertens, numero 4, contro Petra Kvitova, numero 6; Elina Svitolina, numero 8, contro Karolina Pliskova, numero 3; Simona Halep, numero 7, contro Naomi Osaka, numero 2. Cominciamo dal possibile cammino dell’australiana ...

Wimbledon 2019 - analisi tabellone maschile : Federer fortunato - tanti ostacoli per Nadal. Djokovic a metà strada - agli italiani poteva andar meglio : Diversi spunti di interesse arrivano dal tabellone principale dell’edizione 2019 del torneo di Wimbledon, dalla prima riga della parte alta, quella occupata dal detentore Novak Djokovic, all’ultima della parte bassa, appannaggio di Roger Federer. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ci si può aspettare, dividendo idealmente il tabellone in quattro quarti. Nel primo quarto troviamo subito Djokovic nel suo esordio con il tedesco Philipp ...

Sky Sport - il Torneo di Wimbledon 2019 dal 1° al 14 luglio : la programmazione : A partire dal 1° luglio 2019, fino al prossimo 14 luglio, sui campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra, si svolgerà la 133° edizione dei The Championship, il Torneo di Wimbledon di Tennis, valido come terzo Slam della stagione e uno degli eventi Sportivi più attesi, ogni estate.Sky Sport si occuperà della copertura dell'evento con 6 canali, dal canale 251 al canale 256, per un totale di oltre 450 ore di programmazione in ...

Wimbledon 2019 - analisi tabellone italiani : Berrettini - strada in salita. Se Fognini superasse il primo turno… : Oggi si è svolto il sorteggio dei tabellone di Wimbledon 2019, terzo Slam della stagione che andrà in scena sull’erba londinese dal 1° al 14 luglio. La Dea Bendata non ha aiutato gli italiani. Matteo Berrettini non è stato fortunato, il numero 20 del ranking ATP esordirà contro il moldavo Albot che non va mai sottovalutato ma a fare tremare il romano sono i successivi due turni che dovrà giocare contro Berdych e Isner: il ceco e lo ...

Wimbledon 2019 - le ambizioni dei tennisti italiani. Matteo Berrettini il più in forma; Fognini - Seppi e Cecchinato per stupire : Con il sorteggio del tabellone si può praticamente dire che Wimbledon 2019 è iniziato. La fortuna non è stata sicuramente amica dei tennisti italiani. Tante sfide insidiose già al primo turno ed un cammino molto complicato per colui che si presenta ai Championships come il più in forma tra gli azzurri. Si parla ovviamente di Matteo Berrettini, reduce dalla vittoria di Stoccarda e dalla semifinale di Halle, risultati che lo hanno portato ad ...

Wimbledon 2019 : sorteggiato il tabellone femminile. Gatto-Monticone pesca Serena Williams - Yastremska per Giorgi. Primo quarto fortissimo : E’ stato appena sorteggiato il tabellone femminile del torneo di Wimbledon per l’edizione 2019, con tantissimi incontri potenzialmente interessanti su entrambi i lati: come vedremo, saranno due settimane (ammesso che arrivino ad essere tali) molto complicate per diverse grandi protagoniste. Partiamo dal capitolo italiane: a Giulia Gatto-Monticone, passata dalle qualificazioni, tocca una sfortuna terrificante, dal momento che ...

Wimbledon 2019 - il sorteggio degli italiani : urna ostica per gli azzurri - esordio sulla carta agevole per Matteo Berrettini : urna ostica per i colori azzurri quella di Wimbledon: il terzo Slam stagionale riserva esordi abbastanza complessi per la maggior parte degli italiani impegnati sull’erba inglese. Nel tabellone maschile non è certo fortunato Fabio Fognini, numero 12 del tabellone, che pesca subito lo statunitense Frances Tiafoe, mentre va meglio a Matteo Berrettini, numero 17 ed autore finora di un’ottima stagione sull’erba, opposto al moldavo ...