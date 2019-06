L' equipaggio della Sea Watch attacca Salvini | Fa politica sui più deboli

ilgiornale

(Di domenica 30 giugno 2019) Luca Sablone Un componente dell'nave racconta quanto vissuto: "Siamo ancora sotto choc per quello che è accaduto la notte dello sbarco sul molo di Lampedusa" Oscar, uno studente tedesco di 23 anni, è stato raggiunto telefonicamente per testimoniare l'esperienza a bordoSea. Il ragazzo, che fa parte dell'Ong, si è detto "ancora sotto choc per quello che è accaduto la notte dello sbarco sul molo di Lampedusa. Non ci aspettavamo quelle reazioni scomposte da parte delle persone che stavano sulla banchina. Non capivamo cosa dicessero ma avevamo capito che erano insulti nei confronti di Carola, eravamo preoccupati per la nostra comandante. È stato terribile. Eravamo molto preoccupati". Il 23enne ha detto che la situazione a bordo era molto critica: "Eravamo preoccupati anche per i migranti, che non capivano cosa stesse accadendo. Sono ...

