F1 | GP Gran Bretagna 2019 | programma | orari e tv Si corre fra due settimane a Silverstone

Badminton - European Games 2019 : un oro ed un argento per la Gran Bretagna nel primo giorno di finali : Assegnati i primi due titoli del Badminton agli European Games di Minsk: nel doppio maschile trionfano i britannici Christopher Langridge/Marcus Ellis, mentre nel doppio femminile titolo alle olandesi Cheryl Seinen/Selena Piek. Domani conclusione delle gare con le finali nel doppio misto e nei singolari. Doppio maschile – finalissima Christopher Langridge/Marcus Ellis (Gran Bretagna, 2) b. Anders Skaarup Rasmussen/Kim Astrup (Danimarca, 1) ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : quartetto d’oro! L’Italia trionfa nell’inseguimento a squadre femminile - battuta la Gran Bretagna : Il quartetto azzurro femminile si tinge d’oro agli European Games di Minsk (Bielorussia). L’Italia si impone nell’inseguimento a squadre femminile del Ciclismo su pista, confermandosi come una delle nazioni di riferimento in questa specialità olimpica. Una Grandissima prestazione per Martina Alzini, Elisa Balsamo, Marta Cavalli e Letizia Paternoster, che volano nel velodromo della Minsk Arena e salgono sul gradino più alto del podio al termine ...

Kate Middleton e William - i più influenti (e potenti) della Gran Bretagna : Kate Middleton al Chelsea Flower Show con i figli

Gran Bretagna - giudice ordina aborto forzato su donna con ritardo mentale. Sentenza ribaltata in Appello : I giudici britannici fanno marcia indietro e, dopo aver disposto l’aborto forzato per una donna di 25 anni con difficoltà di apprendimento alla 22esima settimana di gravidanza, ha accolto il ricorso presentato, a suo nome, dalla madre della donna. La Corte d’Appello ha quindi disposto che la gravidanza non sarà interrotta, a differenza da quanto stabilito in primo grado dalla giudice Nathalie Lieven. A giorni, i tre magistrati ...

In Gran Bretagna un giudice ha imposto l'aborto a una donna disabile : Polemica nel Regno Unito per la decisione di una corte giudiziaria d’imporre l’aborto a una giovane donna con difficoltà di apprendimento, incinta da 22 settimane, contro la volontà dell’interessata. L’episodio è stato condannato oggi come “triste e angosciante” dalla Chiesa cattolica britannica, come riferisce il Guardian.Il giudice Nathalie Lieven ha stabilito che la ragazza di venti ...

Superbike - GP Gran Bretagna 2019 : programma - orari e tv. Si corre fra 2 settimane a Donington : Tante le emozioni del weekend di Misano che hanno lasciato strascichi importanti soprattutto in casa Yamaha visto l’infortunio di cui è stato protagonista Michael Van der Mark in FP2 e che, oltre a non aver permesso al pilota olandese di gareggiare in Riviera lo mantiene in forte dubbio anche per il prossimo appuntamento. Tra due settimane il circus della Superbike si sposterà a Donington per il GP di Gran Bretagna per il suo ottavo ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 23 giugno. Italia-Gran Bretagna per l’oro nel Mixed Team di Tiro con l’arco! Monna quinto nella pistola 10m : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.02 ARCO – Nel primo quarto di finale del Mixed Team (compound) la Turchia supera la Francia per 151-148 e accede alla semifinale 11.00 Tiro A VOLO – Si apre la seconda serie al femminile con Silvana Stanco e Jessica Rossi nelle posizioni di testa a caccia della finale 10.58 Tiro A VOLO – Conclusa la prima serie della mattinata per la qualificazione del Trap ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 23 giugno. Italia-Gran Bretagna per l’oro nel Mixed Team di Tiro con l’arco! Monna in finale nel Tiro a segno! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00 JUDO – Maria Centracchio ha la meglio sulla spagnola Puche e si aggiudica il primo incontro dei 63 kg! 9.56 JUDO – Tripletta italiana in questi primi incontri del programma! Antonio Esposito supera il portoghese Luz e avanza al secondo turno negli 81 kg! 9.54 ARCO – Si aprirà alle 10.40 il programma dei quarti di finale del Mixed Team (compound). Marcella Tonioli ...

Tiro con l’arco - European Games 2019 : azzurre subito fuori nella gara a squadre - oro alla Gran Bretagna : Le azzurre vengono subito eliminate nella gara a squadre femminile dell’arco olimpico agli European Games di Minsk (Bielorussia). nella scorsa edizione a Baku l’Italia aveva conquistato il titolo, mentre questa volta il terzetto formato da Lucilla Boari, Tatiana Andreoli e Vanessa Landi viene sconfitto ai quarti dalla Germania (Kroppen, Richter e Unruh) con il netto punteggio di 6-0. Le azzurre hanno perso di misura il primo set 54-53. Poi nel ...

Pubblicità sessiste - (anche) la Gran Bretagna le vieta : Donne che puliscono il pavimento mentre gli uomini guardano le partite sul divano. Ragazze che non riescono a sistemare l’auto in un parcheggio e giovani padri che non sono in grado di cambiare il pannolino. Scenari di questo tipo non si vedranno più nelle Pubblicità televisive. Perlomeno non in Gran Bretagna, dove l’autorità garante della Pubblicità ha vietato gli spot sessisti. Il cambiamento era stato annunciato a dicembre, ma alle società è ...

Gran Bretagna - neonato rapito da spacciatore. Ecco come lo salvano : Dopo un lungo inseguimento la polizia è riuscita a trarre in salvio il piccolo che era stato sottratto alla madreSu www.corriere.it

Assange - la Gran Bretagna firma la richiesta di estradizione negli Usa. Ma a decidere sarà il Tribunale : Il ministro dell’Interno della Gran Bretagna, Sajid Javid, ha firmato una richiesta di estradizione per Julian Assange, il fondatore di Wikileaks accusato negli Stati Uniti di 17 capi d’accusa per la diffusione di informazioni classificate. L’atto di Javid ha un valore puramente tecnico e preliminare: a decidere, come ha precisato lo stesso ministro, sarà il Tribunale. La prima udienza formale è prevista per il 14 giugno, ma il caso ...

Il 5G vola in Corea del Sud - ma in Gran Bretagna è fermo al palo. E le intercettazioni saranno complicate : Mentre in Corea del Sud impazza il 5G, il Regno Unito si interroga sui rapporti con Huawei e sorgono dubbi sulla possibilità di intercettare le comunicazioni. L'articolo Il 5G vola in Corea del Sud, ma in Gran Bretagna è fermo al palo. E le intercettazioni saranno complicate proviene da TuttoAndroid.

Gran Bretagna - oggi primo voto primarie Tory. I dieci candidati alla successione di May : Entra nel vivo la corsa per la successione di Theresa May alla guida del Partito conservatore. oggi i 10 candidati saranno sottoposti alla prima votazione: i 313 deputati Tory alla Camera dei Comuni esprimeranno la loro preferenza e si capira' meglio chi ha piu' appoggio a Westminster. Gli aspiranti leader dei conservatori hanno bisogno di almeno 17 voti per andare avanti, mentre il candidato con meno preferenze verra' eliminato. In una serie di ...