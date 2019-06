Carola Rackete | Conte | “Se ne parlerò con Merkel? Chiederò dell’esecuzione pena dei

Migranti - Berlino difende la capitana Carola Rackete : «Chi salva vite non è criminale». Nuovi sbarchi a Lampedusa e Pozzallo : L’imbarcazione era stata localizzata dall’ong spagnola Open Arms al largo della Libia. A bordo anche 4 bambini (di cui uno neonato) e 3 donne incinte. 11 persone sono già sbarcate a Lampedusa con una motovedetta della Guardia costiera. Sea Watch, Salvini: «Rackete è una fuorilegge»

La Germania si stringe a Carola Rackete. Il presidente Steinmeier critica l'Italia : Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier critica l’Italia per l’arresto della comandante della Sea Watch, Carola Rackete. Già ieri Berlino aveva commentato l’arresto attraverso il capo della diplomazia Heiko Maas, sottolineando che “soccorrere vite in mare non può essere criminalizzato”.Oggi a muoversi è il presidente tedesco, intervistato dalla Zdf. “Può darsi che ci sia ...

Parla Carola Rackete : "Atto di disobbedienza - non violenza" : Carola Rackete, la comandante della Sea Watch 3, non ha paura di affrontare la giustizia italiana. Attualmente ai domiciliari dopo aver forzato il blocco navale e speronato una motovedetta della guardia di Finanza per attraccare a Lampedusa, la giovane capitana Parla di "atto di disobbedienza e non di violenza". Intervistata dal Corriere della Sera, la Rackete ribadisce che non fosse suo intento mettere a repentaglio la vita delle Fiamme ...

Fusaro : 'Ue userà Carola Rackete per aggredire l'Italia per colpo di stato filobancario' : Non si è ancora spenta l'eco della vicenda Sea Watch 3 e a livello nazionale ed internazionale si continua a parlare di un fatto senza precedenti. Non era infatti mai accaduto che una nave Ong forzasse il blocco navale per aggirare il limite imposto dall'Italia che, dall'avvento di Matteo Salvini in poi, ha scelto di chiudere i propri porti alle navi che salvano chi naufraga nel Mediterraneo. A intervenire con un'opinione abbastanza chiara in ...

Sea Watch - Carola Rackete sbugiardata dalla ministra olandese : "Non ci ha mai chiesto nulla" : Anche l'Olanda scarica Carola Rackete. Il segretario di Stato per la migrazione olandese Ankie Broekers-Knol ha risposto al ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha accusato il gov erno de L'Aja di "menefreghismo". Nella lettera sul caso Sea Watch inviata sabato sera, spiega il Corriere della Ser

Sea Watch - Matteo Salvini smaschera Carola Rackete : "Sbarco per necessità? Ma se i migranti a bordo..." : "Necessità di sbarco per motivi di salute". Carola Rackete, capitano della Sea Watch, ha motivato così il suo blitz che ha portato all'attracco della nave Ong con 40 migranti a bordo al molo di Lampedusa, nella notte tra venerdì e sabato. Matteo Salvini però fornisce una versione: "La comandante fuo

Per sostenere le spese legali di Carola Rackete già raccolti 400 mila euro : L'arresto in Italia della capitana tedesca della Sea-Watch, Carola Rackete, ha innescato una raccolta di fondi per le spese legali della ragazza, in Germania. Sono stati due volti noti della tv tedesca, i presentatori, Jan Bohmermann e Klaas Heufer-Umlauf, a lanciare l'idea: i due hanno espresso solidarietà alla giovane e hanno chiesto donazioni. Stamattina erano stati raccolti 145 mila euro, ma intorno alle 13 il tetto ha già superato ...

Carola Rackete dopo l’arresto : «Non un atto di violenza - ma disobbedienza. La situazione era disperata» : Carola Rackete, la comandante tedesca della nave Sea Watch 3, è ora agli arresti domiciliari, sull’isola di Lampedusa, dove dopo 17 giorni di navigazione dalla Libia, ha deciso di attraccare, venerdì notte, forzando il divieto imposto dal nostro governo. «La situazione era disperata. E il mio obiettivo era solo quello di portare a terra persone stremate e ridotte alla disperazione. Da giorni facevamo i turni, anche di notte, per paura che ...

Carola Rackete arrestata : quanti anni di carcere rischia e perché : Carola Rackete arrestata: quanti anni di carcere rischia e perché Seppur in un principio non sembrava ci fossero gli estremi per l’arresto, l’escalation dell’ultimo giorno dell’odissea della Sea Watch 3 potrebbe costare molto caro alla capitana Carola Rackete. Lo speronamento alla motovedetta della Guardia di Finanza – interposta per evitare l’attracco della nave dell’ONG – può costare una ...

Sea Watch - "il ricatto della bulla Carola Rackete". L'ex pm di sinistra svela la manovra sporca contro Salvini : "La capitana Carola Rackete, in nome della sua Ong, ha deciso come una bulla di imporre l'agenda politica della sua Ong: costringere l'Italia ad accogliere i 42 profughi. Altrimenti non si spiega perché, pur sapendo che il porto di Lampedusa sarebbe stato chiuso per chissà quanto tempo, non si è dir

Sea Watch 3 - le scuse di Carola Rackete : «Ma dovevo entrare - temevo che i migranti si suicidassero» : «Erano iniziati atti di autolesionismo tra i migranti. temevo si arrivasse ai suicidi», «non è stato un atto di violenza. Solo di disobbedienza. Ma ho sbagliato la...

Sea Watch - Matteo Orfini : "Avrei fatto lo stesso di Carola Rackete". Il Pd si auto-sperona : "In quel momento ho pensato: sei fossi io al suo posto, agirei esattamente come lei". Matteo Orfini era a bordo della Sea Watch insieme ad altri due colleghi parlamentari del Pd, l'ex ministro Graziano Delrio e Davide Faraone, oltre a Nicola Fratoianni e Riccardo Magi. A La Stampa, il dem racconta i

Luigi Di Maio affondato dalla Sea Watch. Effetto Carola Rackete : "In molti nel M5s si dimetteranno" : "Altri presto lasceranno il M5s". Luigi Di Maio deve fare i conti con la bomba-Sea Watch. Il blitz di Carola Rackete a Lampedusa, sotto sotto ha fatto felice Matteo Salvini e rinsaldato la sua linea dura e spaccato ancora una volta i 5 Stelle tra governativi (letteralmente muti, e chi come Di Maio h

Sea Watch - Carola Rackete : “Dovevo entrare in porto - tra i migranti atti di autolesionismo” : In un colloquio con il 'Corriere della Sera la capitana Rackete spiega che la sua decisione di entrare in porto, urtando la motovedetta della Gdf, "non è stato un atto di violenza. Solo di disobbedienza. Ma ho sbagliato la manovra". E ha raccontato la situazione a bordo: "Da giorni facevamo i turni, anche di notte, per paura che qualcuno si potesse gettare in mare".Continua a leggere