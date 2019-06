Caldo | Papa Francesco | “malati | anziani e operai lo soffrono più di tutti | non siano

meteoweb.eu

(Di domenica 30 giugno 2019) “Malati,, persone che devono lavorare all’aperto, nei cantieri, in questi giorni hanno patito maggiormente le conseguenze del: che nessuno sia abbandonato o sfruttato“. E’ l’esortazione dial termine dell’Angelus in una piazza San Pietro arroventata dal sole. “In quest’ultimo giorno di giugno, auguro ai lavoratori di poter avere durante l’estate un periodo di riposo, che possa giovare a loro e alle loro famiglie“, è il saluto finale del Pontefice. L'articolo: “malati,lopiù di: nonabbandonati o sfruttati” Meteo Web.

