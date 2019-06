Incidente a piedi per Lorella Cuccarini | “Tutta colpa di una buca”

tvzap.kataweb

(Di sabato 29 giugno 2019) Le buche di Roma non guardano in faccia nessuno. E’ stata la stessa protagonista dell’, a riferire dell’che le è occorso mentre camminava su un marcia: a causa di una buca è caduta a faccia avanti provocandosi un vistoso livido sul volto. La showgirl, 53 anni secondo diffusi rumors presto tornerà in Rai alla guida de La Vita in Diretta. Laha pubblicato nelle Stories di Instagram una foto che ha spaventato i fan in cui appare con diversi lividi sul volto. “Camminare sul marciapiede e ‘schiantarsi’ al suolo perdi unaha scritto la, che nella foto sorride nonostante i numerosi lividi. Fortunatamente, come ha chiarito la conduttrice, non si è trattato di nulla di grave e in pochi giorni i segni sul volto dovrebbero scomparire definitivamente.

