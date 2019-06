Uno non vale uno Come cambia l' algoritmo di LinkedIn

Riceve il reddito di cittadinanza - ma fa lo spazzino volontario : "Non voglio rubare niente a nessUno" : La giornata di Domenico Renzullo, 53 enne napoletano, inizia prima delle 8. Con indosso una pettorina arancione e munito di guanti, sacchetti, scopa e paletta, inizia a raccogliere rifiuti dalle strade di San Pietro a Patierno per poi smaltirli negli appositi contenitori dell’indifferenziata. Non è un dipendente dell’Asìa di Napoli, ma un volontario. I motivi che lo spingono ad alzarsi ogni mattina per pulire le strade ...

Morgan : "Invadere la casa di un artista è un atto vandalico - è Uno scandalo culturale e umano! Non voglio soldi..." : Durante la giornata di ieri, come già sappiamo, Morgan è stato sfrattato dalla sua abitazione, pignorata e messa all'asta dopo la decisione del Tribunale di Monza.Il cantante, leader dei Bluvertigo e recentemente coach della sesta edizione di The Voice of Italy, ora che lo sfratto è diventato realtà, si è lasciato andare ad un lungo sfogo su Facebook.prosegui la letturaMorgan: "Invadere la casa di un artista è un atto vandalico, è uno ...

Sea Watch arriva a Lampedusa - ignorato alt della Finanza. Salvini : «Non sbarca nessUno» : Sea Watch, così vicina, così lontana. Al quattordicesimo giorno in mezzo al mare, la terra è ormai ad un passo per i 42 migranti della Sea Watch 3. Ma non possono ancora...

Matteo Salvini a valanga : "Mi sono rotto le palle dell'Europa e Sea Watch - non sbarca nessUno" : La Sea Watch 3 forza il blocco navale ed entra in acque italiane, verso il porto di Lampedusa. Un atto di guerra all'Italia, uno sfregio in barba alle nostre leggi, quello della ong tedesca battente bandiera italiana. E a stretto giro di posta, Matteo Salvini, risponde con una durissima diretta Face

Isola dei Famosi 2020 - Lucas Peracchi concorrente? : "Sarei Uno dei pochi che non torna" : Durante un viaggio interminabile in treno, Lucas Peracchi, ex tronista di 'Uomini e Donne' e fidanzato di Mercedesz Henger, figlia di Eva, ha deciso di rispondere alle tante curiosità dei fan di Instagram. Ecco un riassunto di tutti i quesiti:prosegui la letturaIsola dei Famosi 2020, Lucas Peracchi concorrente?: "Sarei uno dei pochi che non torna" pubblicato su Gossipblog.it 26 giugno 2019 11:59.

Demi Lovato assicura che nel nuovo album dirà la sua versione della storia - anche se a qualcUno potrà non piacere : Demi sta per tornare The post Demi Lovato assicura che nel nuovo album dirà la sua versione della storia, anche se a qualcuno potrà non piacere appeared first on News Mtv Italia.

Roma - la metro è bloccata per sciopero e qualcUno non la prende bene. Ecco come hanno reagito i pendolari : La metro di Roma martedì mattina era bloccata a causa di uno sciopero, alla fermata San Giovanni i passeggeri erano bloccati in un limbo che ha fatto saltare i nervi a qualcuno: le persone non potevano andare nella direzione desiderata in quanto i treni erano già fermi e nemmeno in quella opposta (nonostante fossero previsti ancora due convogli) perché i tornelli erano bloccati. L'articolo Roma, la metro è bloccata per sciopero e qualcuno non ...

Olimpiadi invernali 2026 - Chiara Appendino attacca : “nessun pentimento - Torino non fa la stampella a nessUno” : Il sindaco di Torino ha ribadito i motivi che l’hanno spinta a rifiutare la candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026 Nessun si sarebbe aspettato qualche mese fa la vittoria di Milano-Cortina, riuscita a farsi assegnare dal CIO l’organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026. LaPresse/Fabio Ferrari Un successo enorme a cui non ha partecipato la città di Torino, rimasta fuori dalla candidatura per volere del sindaco ...

Andrea e Arianna non sono in crisi : lei pubblica Uno scatto su IG con dedica : Negli ultimi giorni si è parecchio parlato della presunta crisi tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. I due, conosciutisi all'interno della trasmissione televisiva Uomini e Donne, per qualche settimana non si sono più mostrati insieme tramite foto o video. L'ex tronista ha addirittura presenziato ad alcuni eventi senza la sua amata, cosa che ha suscitato i sospetti dei fan della coppia. Alcuni personaggi del mondo del gossip, tra cui Amedeo ...

Wolff : “Non si cambiano le regole solo perché Uno è migliore di un altro” : Alzi la mano chi ieri non ha tirato un sospiro di sollievo alla bandiera a scacchi del GP di Francia! Una noia mortale, indice dei chiari problemi della F1. Ma secondo il boss Mercedes Toto Wolff la colpa è anche del Paul Ricard. Al momento i team stanno parlando con Liberty Media e la FIA […] L'articolo Wolff: “Non si cambiano le regole solo perché uno è migliore di un altro” sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

Perché il connettore USB non è sempre stato reversibile? L’ha svelato Uno degli inventori : Quante volte avete dovuto aguzzare la vista per capire “in quale verso” bisogna inserire il connettore USB per caricare lo smartphone, lo smartwatch o altri dispostivi hi-tech? Per anni i connettori USB infatti hanno funzionato in un solo verso, e ogni volta che li si usa si ha il 50% di possibilità di sbagliarlo. Ora si stanno diffondendo i prodotti con presa USB-C, che è reversibile, e il problema non c’è più: a prescindere ...

Caterina Balivo : “Al Pride hanno alzato una barriera attorno a me. Non ho mai discriminato nessUno. Valgono più i fatti o una battuta infelice?” : Il 29 giugno Caterina Balivo avrebbe dovuto presenziare al Gay Pride di Milano nel ruolo di madrina, la decisione di puntare sulla conduttrice di Vieni da me aveva suscitato numerose polemiche. Tutta colpa di vecchie frasi ritenute offensive dalla comunità lgbt: “Ricky Martin sei bono anche se sei frocio” e poi ancora “Dimmi il nome di una donna donna, con la gonna”, in riferimento a Vladimir Luxuria. L’ondata ...

Cannabis light - ad Arcore il negozio che vende la ‘Salvinia’. Il titolare : “Ministro - non sono Uno spacciatore” : Matteo Beretta ha 27 anni e da dicembre gestisce un negozio di Cannabis light ad Arcore. “Il sogno di una vita – racconta il ragazzo che ha deciso di lasciare un lavoro a tempo indeterminato per fare della propria passione un lavoro – mi sono indebitato fino a quarant’anni per aprire il negozio, ma volevo farlo e ci sono riuscito”. Dopo la sentenza della Cassazione e il proclama del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che ha ...

Ecco quanto guadagnano Gianluca Vacchi - Asia Argento e Stefano De Martino come dj. Ma il più richiesto non è Uno di loro : È Spy Magazine a stilare la lista dei Dj italiani più pagati in Italia e in Europa e tra di loro ci sono dei volti molto noti del mondo dei social e dello spettacolo. Gianluca Vacchi, per esempio. quanto costa una serata con lui come dj? Ben 50 mila euro. E le date del “nostro” mr. Enjoy sono veramente tantissime. Sempre secondo il settimanale Spy, Fedez avrebbe invece ricevuto 100 mila euro come compenso da Flavio Briatore per ...