Vauro tifa la Sea Watch 3 contro Salvini | Abbasso il Capitano e viva la

ilgiornale

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Pina Francone Il vignettista gongola per il fatto che la Sea3 abbia forzato il blocco, entrando in acque italiane "ʍ il, W la Capitana!".Senesi gongola per il fatto che la Sea3 abbia forzato il blocco, entrando in acque italiane e puntando dritto verso il porto di Lampedusa. Il vignettista segue in diretta la vicenda e ha già sfornato un disegno a commento della querelle, cogliendo l’occasione – ovviamente – per darea Matteondo invece sfegatatamente l'azione di Carola Rackete, capitana della nave della Ong tedesca, battente bandiera però olandese A bordo 42 esseri umani, che la Capitana 31enne vuole portare al porto siciliano: "Buonasera, la informo che devo entrare nelle acque territoriali italiane. Devo far sbarcare le 42 persone che ho a bordo. Virerò la barca, entrerò nelle acque territoriali". Con queste parole ...

Ernesto29296958 : -