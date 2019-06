Sebastian Vettel F1 | GP Austria 2019 | “Questo tracciato è unico | mi piacerebbe vincere

oasport

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Mancano due giorni alla partenza ufficiale del weekend di gara del Gran Premio d’, ottavo round stagionale del Mondiale di Formula 1. C’è voglia di rivalsa in casa Ferrari dopo un fine settimana negativo in quel di Le Castellet, con unche proverà in tutti i modi a centrare la prima vittoria stagionale al Red Bull Ring,sul quale il tedesco della Rossa non ha mai vinto in carriera. Il quattro volte campione del mondo è reduce da un deludente quinto posto in Francia ma le prospettive potrebbero cambiare notevolmente in vista di un GP sulla carta favorevole alle caratteristiche della SF90. “Il Gran Premio d’piace a tutti nel paddock e anche a noi piloti – spiega– Dopotutto questo, incastonato tra le montagne sulle quali, con un po’ di fortuna, si può persino scorgere qualche ...

